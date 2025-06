Varejo da Paraíba cresce 11,6% em abril e registra 2ª maior taxa de crescimento do País — Governo da Paraíba

Apesar da manutenção de taxa de juros e da inflação elevadas, a Paraíba voltou a ser destaque nacional no setor do varejo ao registrar a segunda maior taxa de crescimento do País no mês de abril (11,6%) sobre o mesmo mês do ano passado, segundo informou a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (12). O desempenho da Paraíba foi superado apenas pelo Estado de Santa Catarina em 0,1 ponto percentual (11,7%), mas continua crescendo bem acima do varejo nacional (4,8%).

Contrariando os índices nacionais, que registraram queda, a Paraíba cresceu em todos os comparativos do varejo no mês de abril. Na comparação de abril sobre março, a Paraíba apresentou alta de 0,8%, enquanto o País registrou queda de 0,4%. No acumulado de janeiro a abril, o Estado teve uma expansão 5,8%, enquanto o País cresceu menos da metade (2,1%).

RANKING NACIONAL – No País, os cinco Estados que mais cresceram nas vendas em abril sobre o mesmo mês do ano passado foram Santa Catarina (11,7%), Paraíba (11,6%), Alagoas (10,2%), Rio Grande do Sul (9,6%) e Amapá (7,9%). Já outros dez Estados tiveram queda nas vendas no mesmo comparativo liderado por Goiás (-9,2%).

COMÉRCIO AMPLIADO – No indicador do comércio varejista ampliado –, que inclui atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo –, a Paraíba apresentou a maior taxa de expansão do País em abril (9,6%) sobre o mesmo mês do ano passado, enquanto a taxa do País foi de apenas 0,8%. No acumulado de janeiro a abril, a Paraíba acumula alta de 6,7% e a do País 1%.

Cinco dos oito setores investigados registraram alta em abril sobre o mesmo mês do ano passado no volume de vendas no comércio varejista. São eles: Outros artigos de uso pessoal e doméstico; Tecidos, vestuário e calçados; Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e Móveis e eletrodomésticos.

GESTÃO FISCAL – O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, afirmou que a pesquisa do IBGE do mês de abril mostra a força do varejo paraibano e do consumo das famílias, mesmo em meio às taxas de juros crescentes e cenário macroeconômico desafiador de 2025. O varejo cresce ancorado na manutenção da expansão do consumo e da renda das famílias em 2025, que chegará a quase R$ 111,7 bilhões em gastos, alta de 9,3%. Na prática, isso só é possível por termos um Governo Estadual com contas públicas equilibradas e realizando superávit a cada ano, por isso, podemos fazer fortes investimentos com recursos próprios. O Programa bi anual “Paraíba 2025-2026”, que consiste em novas obras e ações que contemplarão todas as regiões do Estado, terá um volume de investimentos que soma R$ 11,5 bilhões, dos quais R$ 9,39 bilhões serão de recursos próprios. A projeção do Banco do Brasil para o PIB deste ano é que, mesmo em cenário de juros altos e de desaceleração da economia, a Paraíba vai liderar a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) entre os Estados do Nordeste em 2025, segundo estudo do Banco do Brasil, atualizado no dia 30 de maio. A expansão da atividade econômica do Estado será 3,4% este ano e ficará acima também da média de crescimento da Região Nordeste (2,6%) e do País (2,5%)”, explicou.

MAIS SOBRE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista. Iniciada em 1995, a PMC traz resultados mensais da variação do volume e receita nominal de vendas para o comércio varejista e comércio varejista ampliado (automóveis e materiais de construção) para o Brasil e Unidades da Federação. Os resultados podem ser consultados no Sidra.