segunda-feira, dezembro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Penitenciária Sílvio Porto vivencia espiritualidade com partilha do pão — Governo da Paraíba

admin1

No Dia de Natal, 25 de dezembro, celebração do nascimento do menino Jesus, a Universal nos Presídios (UNP), promoveu momento de espiritualidade na Penitenciária Desembargador Sílvio Porto, em João Pessoa, com o ato ‘a partilha do pão’, ação conduzida pelo bispo Miguel Soares.

O diretor adjunto da unidade prisional, Fagner dos Santos, agradeceu ao bispo por mais uma missão que levou a palavra de Deus aos reeducandos e aos servidores.

A UNP há vários anos leva os ensinamentos de Cristo às unidades prisionais da Paraíba. A Pastoral Carcerária da Igreja Católica e outras instituições religiosas também promovem assistência religiosa em nossas prisões.

Ascom/Seap

Imagens: Noemi Soares/UNP

Você pode gostar também

Seap-PB inicia processo de implantação do Programa “A Leitura Liberta”, na unidade prisional de Areia — Governo da Paraíba

admin1

CVC registra aumento de 64% nas vendas de pacotes turísticos para a Paraíba — Governo da Paraíba

admin1

Projeto “Bola da Vez” encerra mais uma edição com destaque para inclusão esportiva em São José do Seridó

admin1