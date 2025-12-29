Penitenciária Sílvio Porto vivencia espiritualidade com partilha do pão — Governo da Paraíba

No Dia de Natal, 25 de dezembro, celebração do nascimento do menino Jesus, a Universal nos Presídios (UNP), promoveu momento de espiritualidade na Penitenciária Desembargador Sílvio Porto, em João Pessoa, com o ato ‘a partilha do pão’, ação conduzida pelo bispo Miguel Soares.

O diretor adjunto da unidade prisional, Fagner dos Santos, agradeceu ao bispo por mais uma missão que levou a palavra de Deus aos reeducandos e aos servidores.

A UNP há vários anos leva os ensinamentos de Cristo às unidades prisionais da Paraíba. A Pastoral Carcerária da Igreja Católica e outras instituições religiosas também promovem assistência religiosa em nossas prisões.

Ascom/Seap

Imagens: Noemi Soares/UNP