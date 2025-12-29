Hospital Dia realiza mais de 20 mil atendimentos e amplia acesso a procedimentos especializados

O ano de 2025 foi marcado por ampliação na assistência e fortalecimento do cuidado humanizado no Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, da Prefeitura de João Pessoa. Até o dia 15 de dezembro, a unidade hospitalar realizou 20.455 atendimentos, reafirmando sua importância na assistência intermediária da saúde municipal.

Um dos marcos deste ano foi a realização da primeira cirurgia vascular do hospital, consolidando a unidade como parte do fluxo assistencial para pacientes vasculares no Município. Um dos pacientes atendidos neste ano foi Marcos Antônio, 53 anos, morador do Bairro dos Novaes, que precisou realizar a amputação do hálux (dedão do pé), em decorrência do pé diabético. “Não conhecia o hospital e fiquei feliz de ser atendido em um serviço bem cuidado e com uma equipe atenciosa, que me ajudou a passar pelo procedimento de uma forma mais leve”, contou o paciente.

Outro destaque em 2025 foi a implantação do procedimento de escleroterapia com espuma, ofertado desde abril deste ano. A técnica permite o tratamento de varizes simples e casos mais complexos, como úlceras venosas, proporcionando alívio da dor, melhora da circulação e da qualidade de vida dos pacientes atendidos.

A humanização também esteve no centro das ações desenvolvidas, com destaque para o projeto ‘Sorriso em Dia’, voltado ao atendimento odontológico especializado de pessoas com deficiência, autistas ou neurodivergentes que não conseguiram sucesso no atendimento convencional.

O serviço oferece um ambiente seguro, acolhedor e adaptado, com possibilidade de sedação medicamentosa ou anestesia geral, garantindo uma experiência de cuidado humanizado não apenas para o paciente, mas também para suas famílias.

Mãe do paciente Matheus Falcão, que tem Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), Patrícia Falcão contou que durante muito tempo eles não encontraram assistência odontológica adequada para o filho. “Meu filho vinha sofrendo com dores de dente e nós peregrinamos por vários consultórios. Mas é muito difícil, porque ele tem uma resistência muito grande e não permitia que o odontólogo fizesse qualquer procedimento nos seus dentes. Graças a Deus, ele foi acolhido por esse projeto com uma equipe que transmitiu muita segurança para ele e para toda a família”, disse.

A diretora do Hospital Dia, Kalline Cantalice, destacou que os resultados de 2025 refletem o empenho coletivo de uma equipe comprometida com o cuidado e com o fortalecimento do SUS no Município. “Encerrar o ano com mais de 20 mil atendimentos realizados é a prova de que o Hospital Dia cumpre um papel essencial na rede municipal de saúde. Isso só é possível graças ao trabalho dedicado de toda a equipe e ao compromisso da gestão municipal com uma saúde pública cada vez mais acessível e resolutiva”, afirmou.

Serviço – O Hospital Dia oferece atendimento em áreas como cardiologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, hepatologia, urologia, reumatologia, coloproctologia, cirurgia, clínica médica, infectologia, anestesia, cirurgia vascular, odontologia, pediatria, dermatologia e atendimento inclusivo, garantindo um cuidado integral e resolutivo.

A unidade presta assistência intermediária, atuando entre o atendimento ambulatorial e a internação hospitalar, em que o paciente recebe alta no mesmo dia, realizando procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos. A unidade conta com Centro de Infusão de Imunobiológicos, bloco cirúrgico para pequenas e médias cirurgias e Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), onde são realizados exames como eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia.

Para ter acesso aos serviços, o usuário deve procurar inicialmente sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, com encaminhamento agendado via Central de Regulação. O Hospital Dia está localizado em prédio anexo à Policlínica Municipal de Jaguaribe, na Rua Alberto de Brito, nº 413.