Suspeito de matar ex-sogra e ferir ex-esposa em Sapé é preso

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

O suspeito de matar a ex-sogra no município de Sapé, identificado como João Batista Lopes, foi preso na manhã deste sábado (27). Após a captura, ele foi encaminhado para a delegacia da cidade. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil

O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (25) e deixou outras duas pessoas gravemente feridas.

No momento do crime, o suspeito também atingiu a ex-mulher e o ex-sogro com golpes de faca. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. O ex-sogro recebeu alta nesta sexta-feira (26) e a mulher está em estado estável.

Segundo a Polícia Civil, o casal estava separado havia cerca de seis meses, e o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A mulher terminou o casamento por causa do comportamento violento do suspeito. Mesmo após a separação, ele continuou ameaçando e tentando agredir a vítima.