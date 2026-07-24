sexta-feira, julho 24, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Gestão municipal assiste população local com Programa de Próteses Dentárias

admin1

Buscando garantir uma melhoria da qualidade de vida da população de São José do Seridó, através da saúde bucal, a Prefeitura de São José do Seridó, via Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), continua garantindo assistindo a população local com o Programa de Próteses Dentárias.


“Há 15 dias realizamos a moldagem de 27 pacientes e desses, foram construídas 53 próteses, totais e parciais. Semana passada houve a realização de ajustes das próteses”, destacou a titular da Sesad, Nara Regina, frisando que o município havia uma lista de espera, parada há tempos, de pessoas cadastradas no Programa.


Ainda de acordo com a secretária, os são-josé-seridoenses que desejarem ser atendidos pelo Programa de Próteses Dentárias devem fazer o comunicado à Secretaria de Saúde através dos agentes comunitários de saúde.


“Algumas próteses foram entregues à população semana passada e outras nesta, garantindo um sorriso digno e uma melhor saúde bucal à nossa população são-josé-seridoense”, destacou Nara Regina.

Você pode gostar também

Hospital de Catolé do Rocha realiza mais de 430 atendimentos, 14 cirurgias e sete partos durante a Páscoa — Governo da Paraíba

admin1

FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL GANHA NOVO ENDEREÇO EM CURRAIS NOVOS

admin1

CURRAIS NOVOS CONQUISTA SELO FNAS 2025 E SE DESTACA NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

admin1