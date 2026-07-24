Gestão municipal assiste população local com Programa de Próteses Dentárias

Buscando garantir uma melhoria da qualidade de vida da população de São José do Seridó, através da saúde bucal, a Prefeitura de São José do Seridó, via Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), continua garantindo assistindo a população local com o Programa de Próteses Dentárias.





“Há 15 dias realizamos a moldagem de 27 pacientes e desses, foram construídas 53 próteses, totais e parciais. Semana passada houve a realização de ajustes das próteses”, destacou a titular da Sesad, Nara Regina, frisando que o município havia uma lista de espera, parada há tempos, de pessoas cadastradas no Programa.





Ainda de acordo com a secretária, os são-josé-seridoenses que desejarem ser atendidos pelo Programa de Próteses Dentárias devem fazer o comunicado à Secretaria de Saúde através dos agentes comunitários de saúde.





“Algumas próteses foram entregues à população semana passada e outras nesta, garantindo um sorriso digno e uma melhor saúde bucal à nossa população são-josé-seridoense”, destacou Nara Regina.