segunda-feira, dezembro 29, 2025
Motociclista que morreu em acidente na Avenida Epitácio Pessoa iria trocar moto por carro

admin1

Joan voltava da concessionária onde trocaria moto por carro quando aconteceu o acidente.. Arquivo Pessoal

O motociclista identificado como Joan Fernandes da Silva de 21 anos, que morreu na noite desta sexta-feira (26) em um acidente na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, estava voltando de uma concessionária onde iria realizar a troca da moto por um carro. Ele havia fechado negócio com a revendedora e a entrega do carro estava prevista para esta sexta-feira.

Ao chegar ao local, no entanto, ele foi informado que havia tido um atraso no processo e o carro só estaria liberado neste sábado. Por isso, estava retornando para casa, no conjunto Vieira Diniz, no momento em que perdeu o controle da moto e colidiu com um poste, por volta das 18h30, na avenida Epitácio Pessoa.

De acordo com a prima de Joan, Dayenne Fernandes, ele tinha noivado recentemente, em uma viagem a Gramado. No dia 4 de dezembro, ele pediu a namorada em casamento.

“Joan era um jovem alegre e cheio de planos para o futuro. Ele trabalhava com a família em uma empresa que vende pallets perto do Corpo de Bombeiros, na BR-230. Tinha pedido recentemente a namorada em casamento, e tava subindo na vida”, disse. A previsão era de que o casamento ocorresse em 2026.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou o óbito ainda no local.

O velório de Joan acontece em uma igreja evangélica no Jardim Veneza. O enterro está marcado para o final da tarde de sábado em um cemitério no bairro José Américo.

admin1

admin1