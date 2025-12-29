Emlur realiza operação especial com mais de 100 agentes de limpeza na Orla

A Prefeitura de João Pessoa, através da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), vai realizar uma grande operação de limpeza durante o evento Celebra João Pessoa, que acontece neste sábado (27), nas areias entre as praias de Cabo Branco e Tambaú. A expectativa é de grande público, principalmente por conta da apresentação do Frei Gilson.

Ao todo, 108 agentes de limpeza estarão envolvidos na operação especial, que terá início antes das apresentações, seguirá durante todo o evento e só será finalizada após o encerramento da programação. O objetivo é garantir que toda a área esteja limpa e organizada para o uso da população no dia seguinte.

Além do trabalho dos agentes, a Emlur disponibiliza toda a estrutura de limpeza da Orla, com papeleiras, caixas estacionárias e contentores subterrâneos, para evitar o descarte irregular de resíduos e facilitar a correta destinação do lixo produzido durante o evento.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a operação segue o mesmo padrão de grandes eventos realizados na cidade. “Essa operação é semelhante ao que fazemos no Réveillon. As equipes operacionais atuam antes, durante e após o evento, permanecendo no local até que tudo esteja limpo e em ordem, garantindo conforto, segurança e bem-estar para a população”, destacou.

O órgão municipal de limpeza urbana reforça a importância da colaboração do público para a preservação do meio ambiente e orienta os visitantes a adotarem atitudes simples durante o evento, como utilizar as papeleiras e equipamentos disponibilizados ao longo da Orla; não jogar lixo na areia ou no mar; e recolher os próprios resíduos antes de deixar o local.

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Emlur, reafirma o compromisso com a limpeza urbana, a organização dos espaços públicos e a realização de eventos sustentáveis, garantindo que a cidade continue limpa e acolhedora para moradores e visitantes.

Celebra João Pessoa – A programação tem início às 14h30, com apresentação do Padre Sandro Santos e Madre Germana. Às 15h20, sobe ao palco o Padre Puan Ramos, seguido pelo Padre Nilson Nunes, às 16h. Às 17h, o comando fica por conta do Padre Bruno Costa, da Canção Nova, e o encerramento do evento acontece às 18h30, com a apresentação do Frei Gilson, atração mais aguardada da noite.