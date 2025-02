entenda sistema para receber o Bolsa Família

Cartão do Bolsa Família. Foto: Roberta Aline / MDS

O Novo CadÚnico foi lançado nesta terça-feira (18) pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O novo sistema, necessário, por exemplo, para receber o Bolsa Família, deve agilizar o atendimento com a maior integração com outras bases do governo federal.

O novo sistema vai automatizar o preenchimento de informações das famílias para evitar erros no cadastro, e agilizar o processo, tanto para o operador, quanto para os beneficiários. Segundo o MDS, processos de integrações de dados, que antes levavam dois ou três meses para serem realizados, poderão ser feitos em poucos dias, por meio de processos automatizados e rotineiros.

O que muda com o Novo CadÚnico?

Com a reforma, quando o o operador do Sistema de Cadastro Único for preencher o campo com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do beneficiário, serão processadas automaticamente informações de diferentes bases do Governo Federal, como a de óbitos e nascimentos, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Receita Federal, Previdência Social, entre outros.

A base de dados passará a ser armazenada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).

Outra novidade do sistema é a possibilidade de acessar o formulário do Cadastro Único de maneira offline em dispositivos móveis (tablets ou celulares). A função é importante para a coleta de dados em áreas sem internet, por exemplo. Ao chegar na unidade de trabalho, o entrevistador social poderá transferir os dados para o portal do Cadastro Único em que se encontra o novo sistema, ao invés de ter que transcrever as repostas do formulário de papel.

Acesso a programas sociais

O registro no CadÚnico é necessário para ter acesso a programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e desconto na conta de luz. No total, 48 programas federais são vinculados ao Cadastro Único.

Na prática, a reforma trará maior agilidade para que funcionários do governo preencham os dados das famílias que passam por atendimentos do CadÚnico. O operador agora vai precisar apenas do CPF do beneficiário para automaticamente já processar informações como de nascimento, óbito, Previdência Social etc.

O novo sistema também terá uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento, com o objetivo de garantir eficiência e evitar fraudes cibernéticas e outros tipos de fraudes.

Portal integrado

A secretária de Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartholo, descreve o novo CadÚnico como um “portal integrado de informações”.

Os dados de óbitos, nascimento, identificação como CPF, dados de emprego formal, benefícios previdenciários, serão alimentados diretamente no sistema. Isso é bom para o operador do cadastro, que gasta menos tempo. E isso é muito bom para o cidadão de baixa renda, que não tem tempo nem dinheiro para ir lá no equipamento do poder público dizer ao poder público informações que o poder público já tem.

Este portal ainda vai contar com plataformas de capacitação, relatórios analíticos e também gestão de riscos.

