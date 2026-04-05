Parque Zoobotânico Arruda Câmara terá funcionamento especial no fim de ano

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Durante as festas de fim de ano, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), funciona em horário especial nos dias 24 e 31 de dezembro, das 9h às 16h, com entrada permitida até às 15h. Já nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro, o Parque estará fechado.

A administração do Parque Arruda Câmara orienta que o público fique atento aos horários e planeje sua visita com antecedência, aproveitando o espaço de lazer, contato com a natureza e educação ambiental oferecidos pelo Parque.

A diretora do Parque, Milenna Simões, ressalta que no Parque o visitante encontra uma ampla área verde, com trilhas, área com lago, árvores centenárias e zoológico com animais silvestres e exóticos. “Para diminuir a correria de final de ano, nada melhor do que visitar esse espaço, aqui você entra em contato com a natureza e pode relaxar apreciando a beleza do lugar”, destacou Millena.

Serviço – O Parque está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger. A taxa ambiental de entrada custa 3,00 reais. Crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos não pagam.