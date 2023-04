Encontro no CAM

Cícero Lucena recebe embaixador do Azerbaijão e discute parcerias econômicas e de viés humanitário

18/04/2023 | 15:02 | 41

O prefeito Cícero Lucena recebeu, no final da manhã desta terça-feira (18), o embaixador do Azerbaijão no Brasil, Rashad Novruz. O encontro aconteceu no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, e foi oportunidade para discussão de parcerias entre a Capital e o país eucarístico nas áreas de economia e de viés humanitário.

“Tive o prazer de receber o embaixador, que visita algumas cidades do país para estreitar relacionamentos. Temos um potencial cultural, comercial e industrial e eles possuem interesses com João Pessoa e com o Estado. Ficamos muito felizes com esta aproximação e esperamos que isso renda muitos frutos”, afirmou Cícero Lucena.

O embaixador Novruz afirmou que esta é a sua primeira visita ao Nordeste. “Estou aqui para aprender sobre o potencial do Estado e da Capital e acessar esse potencial em diversos campos, como o comercial, cultural e humanitário. Tenho uma agenda ampla e esta reunião com o prefeito foi particularmente interessante pois ele me deu novas ideias. Recebi seu apoio e seus conselhos e vamos avançar em cooperação”, destacou.

Estiveram presentes no encontro o vice-prefeito Leo Bezerra, o secretário municipal da Gestão Governamental, Diego Tavares, e a assessora de Assuntos Internacionais da Prefeitura de João Pessoa, Marina Gaudêncio.