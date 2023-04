Mais conforto

Prefeitura de João Pessoa entrega 40 poltronas para o Centro de Hemodiálise Municipal

18/04/2023 | 19:00 | 76

A Prefeitura de João Pessoa entregou, nesta terça-feira (18), 40 poltronas hospitalares mecânicas para o Centro de Hemodiálise Municipal Geraldo Guedes Pereira, que funciona no prédio anexo ao Hospital Santa Isabel, no bairro Tambiá. As novas mobílias proporcionarão mais conforto aos pacientes atendidos pelo serviço da rede municipal de saúde.

A ação faz parte da política de renovação do maquinário dos hospitais municipais, que já atendeu ao Complexo Hospitalar de Mangabeira, o Instituto Cândida Vargas, Hospital do Valentina, Hospital Santa Isabel, Prontovida e as quatro unidades de pronto atendimento (UPAs) da Capital. Ao todo já foram entregues mais de 6,3 mil equipamentos e materiais médico-hospitalares este ano.

Durante a entrega das poltronas, o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, destacou a importância de estruturar uma política sólida de assistência aos pacientes que necessitam de hemodiálise. “O paciente nefropata fica anos fazendo uso do tratamento de hemodiálise e eles precisam ter conforto e qualidade de vida. Por isso, a ideia é montar para o município de João Pessoa uma política de assistência que perdure para este público que, definitivamente, não pode ser esquecido”, afirmou.

Para o presidente da Comissão de Nefrologia do município de João Pessoa, Plínio Muniz, com a renovação dos materiais, o serviço poderá oferecer um atendimento mais humanizado aos usuários. “Os pacientes que fazem hemodiálise ficam, em média, quatro horas em cima de uma cadeira. Quanto mais confortável for a cadeira, mais confortável será o tratamento deles. As poltronas que tínhamos aqui antes já tinham bastante tempo de uso e os pacientes já estavam sentindo o desconforto num tratamento que já é desconfortável”, ressaltou.

Uma das pacientes atendidas no serviço é a aposentada Maria da Penha da Silva, que faz o tratamento de hemodiálise há pouco mais de um ano. “Algumas cadeiras já estavam muito desconfortáveis e já chegavam até a incomodar. Agora, com as novas cadeiras, poderemos ter um pouco mais de conforto”, comemorou.

Atualmente, o Centro de Hemodiálise atende cerca de 130 pacientes, oriundos não só de João Pessoa, mas também dos municípios da 1ª Macrorregião da Paraíba. Para ter acesso ao serviço, os pacientes são encaminhados via Central de Regulação.