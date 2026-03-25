SES participa do Dia E com mais de 2,5 mil atendimentos no Hospital Universitário Lauro Wanderley — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) participou, neste sábado (13), do Dia E, mobilização nacional da rede federal de saúde realizada no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa, com foco na ampliação do acesso a cirurgias, exames e consultas especializadas reguladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação ocorreu dentro do programa Agora Tem Especialistas de forma simultânea em 45 hospitais universitários federais geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em todo o país. Na Paraíba, a participação da SES-PB se deu por meio da regulação dos atendimentos, do acompanhamento técnico e da articulação com a rede estadual e municipal de saúde.

No Hospital Universitário Lauro Wanderley, vinculado à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foram realizados mais de 2,5 mil atendimentos, número que representa um aumento de mais de 160% em relação à edição anterior, realizada em setembro. Os atendimentos contemplaram pacientes que aguardavam na fila da regulação estadual.

Durante a realização do Dia E, equipes técnicas da Secretaria de Estado da Saúde acompanharam o andamento das atividades no hospital, em agenda institucional que contou com a presença do secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Jerzey Timoteo Ribeiro Santos, reforçando o acompanhamento direto das ações em execução.

“O nosso foco é atender quem já está aguardando na regulação, reduzir o tempo de espera e garantir que essas pessoas tenham acesso ao cuidado de que precisam. Essa é uma mobilização nacional que envolve a rede federal, os estados e os municípios, levando saúde para quem mais precisa”, destacou.

A participação da SES-PB no Dia E está alinhada à organização da regulação estadual, garantindo que os atendimentos realizados no Hospital Universitário Lauro Wanderley cheguem a pacientes que já possuem solicitação cadastrada e aguardam por procedimentos especializados.

Para o secretário de Estado da Saúde da Paraíba, Ari Reis, a ação reforça o esforço conjunto para ampliar o acesso aos serviços especializados e qualificar a resposta do sistema de saúde. “Estamos trabalhando para garantir que os atendimentos especializados cheguem às pessoas no tempo certo, a partir de uma organização responsável da rede e da regulação do acesso. Esse tipo de mobilização contribui para reduzir a espera e fortalecer o cuidado prestado à população”, afirmou.

A iniciativa se une a outras estratégias em andamento no estado, voltadas à ampliação do acesso e à qualificação da assistência, incluindo ações de fortalecimento do cuidado ambulatorial, cirúrgico e diagnóstico, sempre a partir da regulação e do acompanhamento das equipes técnicas.