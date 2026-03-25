provas acontecem neste domingo; veja detalhes
As provas do concurso do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) acontecem neste domingo (14). Ao todo, são 53 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.
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Os candidatos para os cargos de nível médio e técnico farão as provas pela manhã, e os de nível superior no turno da tarde. No turno da manhã, os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h. Já pela tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h.
Os salários iniciais vão de R$ 2,4 mil a R$ 4,9 mil, a depender do nível do cargo. Também haverá auxílio-alimentação de R$ 1 mil.
O resultado final do concurso será divulgado no dia 24 de abril de 2026.
Concurso do IFPB
- Nível: médio, técnico e superior
- Salário: vencimento básico de R$ 2,4 mil a R$ 4,9 mil
- Inscrições: até 10 de novembro
- Provas objetivas: 14 de dezembro
- Resultado final: 24 de abril de 2026
- Edital do concurso do IFPB
Veja a lista de cargos com vagas abertas:
- Assistente de Aluno – 1 vaga
- Assistente em Administração – 16 vagas
- Técnico em Contabilidade – 2 vagas
- Técnico em Enfermagem – 1 vaga
- Técnico de Laboratório – Área: Edificações – 4 vagas
- Técnico de Laboratório – Área: Física – 1 vaga
- Técnico de Laboratório – Área: Informática – 4 vagas
- Técnico de Laboratório – Área: Mineração – 2 vagas
- Técnico de Laboratório – Área: Química – 1 vaga
- Técnico de Laboratório – Área: Recursos Pesqueiros – 1 vaga
- Técnico de Tecnologia da Informação – 7 vagas
- Administrador – 1 vaga
- Analista de Tecnologia da Informação – 2 vagas
- Arquivista – 1 vaga
- Assistente Social – 1 vaga
- Bibliotecário-Documentalista – 1 vaga
- Enfermeiro – 1 vaga
- Médico Psiquiatra – 1 vaga
- Nutricionista – 1 vaga
- Pedagogo – 1 vaga
- Psicólogo – 1 vaga
- Técnico em Assuntos Educacionais – 2 vagas
Outros detalhes sobre as provas, como orientações gerais e locais de prova, estão disponíveis na área do candidato no site da banca organizadora do concurso, o Instituto AOCP.