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provas acontecem neste domingo; veja detalhes

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Provas do concurso do IFPB acontecem neste domingo (14).. IFPB/Divulgação

As provas do concurso do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) acontecem neste domingo (14). Ao todo, são 53 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.

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Os candidatos para os cargos de nível médio e técnico farão as provas pela manhã, e os de nível superior no turno da tarde. No turno da manhã, os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h. Já pela tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h.

Os salários iniciais vão de R$ 2,4 mil a R$ 4,9 mil, a depender do nível do cargo. Também haverá auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 24 de abril de 2026.

Concurso do IFPB

  • Nível: médio, técnico e superior
  • Salário: vencimento básico de R$ 2,4 mil a R$ 4,9 mil
  • Inscrições: até 10 de novembro
  • Provas objetivas: 14 de dezembro
  • Resultado final: 24 de abril de 2026
  • Edital do concurso do IFPB

Veja a lista de cargos com vagas abertas:

  • Assistente de Aluno – 1 vaga
  • Assistente em Administração – 16 vagas
  • Técnico em Contabilidade – 2 vagas
  • Técnico em Enfermagem – 1 vaga
  • Técnico de Laboratório – Área: Edificações – 4 vagas
  • Técnico de Laboratório – Área: Física – 1 vaga
  • Técnico de Laboratório – Área: Informática – 4 vagas
  • Técnico de Laboratório – Área: Mineração – 2 vagas
  • Técnico de Laboratório – Área: Química – 1 vaga
  • Técnico de Laboratório – Área: Recursos Pesqueiros – 1 vaga
  • Técnico de Tecnologia da Informação – 7 vagas
  • Administrador – 1 vaga
  • Analista de Tecnologia da Informação – 2 vagas
  • Arquivista – 1 vaga
  • Assistente Social – 1 vaga
  • Bibliotecário-Documentalista – 1 vaga
  • Enfermeiro – 1 vaga
  • Médico Psiquiatra – 1 vaga
  • Nutricionista – 1 vaga
  • Pedagogo – 1 vaga
  • Psicólogo – 1 vaga
  • Técnico em Assuntos Educacionais – 2 vagas

Outros detalhes sobre as provas, como orientações gerais e locais de prova, estão disponíveis na área do candidato no site da banca organizadora do concurso, o Instituto AOCP.

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