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Prefeitura de Currais Novos entrega pá carregadeira para fortalecer ações no campo

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Equipamento adquirido com emenda da senadora Zenaide Maia vai ampliar serviços da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

A Prefeitura de Currais Novos entregou, na tarde desta sexta-feira (19), mais um importante maquinário para reforçar as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. Trata-se de uma pá carregadeira, adquirida por meio de emenda parlamentar da senadora Zenaide Maia, que irá contribuir diretamente com o fortalecimento das atividades voltadas ao homem e à mulher do campo.

O equipamento será utilizado em serviços como a construção e recuperação de barreiros, carregamento de materiais, apoio às estradas vicinais e diversas outras demandas da zona rural, garantindo mais agilidade, eficiência e melhores condições de trabalho para as equipes da secretaria.

Durante a entrega, o prefeito Lucas destacou a importância do investimento para o desenvolvimento do município, especialmente da zona rural. “Essa pá carregadeira vai reforçar significativamente o nosso trabalho junto aos agricultores. É um equipamento que amplia a nossa capacidade de atender às comunidades rurais, levando mais apoio, dignidade e melhores condições para quem vive e produz no campo”, afirmou o prefeito.

Lucas também ressaltou a parceria com a senadora Zenaide Maia e o compromisso com a melhoria da infraestrutura rural. “Quero agradecer à senadora Zenaide pela sensibilidade e pelo compromisso com Currais Novos. Essa emenda é fruto de diálogo, parceria e da busca constante por investimentos que tragam benefícios reais para a nossa população”, completou.

A senadora Zenaide Maia enfatizou a importância de apoiar os pequenos produtores “Investir em maquinário é investir no desenvolvimento local e na melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem da agricultura. Currais Novos pode contar com o nosso mandato para continuar buscando recursos que fortaleçam o campo e promovam desenvolvimento com justiça social”, destacou a senadora.

Com mais esse reforço na frota municipal, a Prefeitura de Currais Novos segue avançando na modernização da infraestrutura e no apoio às atividades rurais, garantindo melhores condições de trabalho e ampliando os serviços prestados às comunidades do município.

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