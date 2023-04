Ambiente de negócios

Sala do Empreendedor de João Pessoa registra 5.241 atendimentos no primeiro trimestre

18/04/2023 | 20:00 | 55

A Sala do Empreendedor de João Pessoa, oferecida pela prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), fechou março batendo um recorde. No primeiro trimestre de 2023, o serviço chegou a marca de 5.241 atendimentos realizados. A informação foi divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), parceiro do projeto. O número é tão expressivo, que já se aproxima do total de 5.304 atendimentos registrados durante todo o ano passado.

Na Capital, a Sala do Empreendedor está disponível ao público desde setembro de 2021, na sede da Sedest, localizada na Rua Diogo Velho, nº 150, no Centro. O espaço conta com um Ponto de Atendimento do Sebrae (PAS) e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O serviço tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, além de facilitar a abertura de novas empresas, regularizar as atividades informais e oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).

“É um verdadeiro núcleo de suporte aos empreendedores locais, onde eles podem tirar dúvidas sobre diversas demandas burocráticas de suas empresas. Trata-se de um serviço oferecido dentro do conjunto de ações do nosso programa Eu Posso Crescer, e que conta com uma equipe de consultores para atender a população de forma gratuita”, explicou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Para ela, o alto volume de atendimentos registrado reforça a seriedade e eficiência do projeto. “A Sala do Empreendedor de João Pessoa está a cada dia mais consolidada e sempre disponível a quem precisa. A população já entendeu esse recado e tem feito bastante uso do serviço, que é nosso maior propósito”, acrescentou.

Demandas – No fluxo de pessoas que buscam a Sala do Empreendedor, há aquelas que se dirigem ao serviço frequentemente, todos os meses. “Muitas vêm aqui, simplesmente, para buscar o boleto de pagamento de seus impostos. Outras, para emitir notas para prestadores de serviços. Tudo isso é muito comum, para nós, até porque, entendemos que existem muitos empreendedores que ainda não têm acesso aos meios digitais para solucionar suas demandas”, disse Matheus Gomes, diretor do Ambiente de Negócios da Sedest.

Também segundo ele, a maior procura da população é por emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e de notas, e por orientações quanto a documentação necessária para formalização do negócio. “Sabemos que empreender é um grande desafio, principalmente, quando se está começando. Por isso, estamos a postos para contribuir com esses empreendedores, a fim de tornar essa jornada mais tranquila, segura e assertiva”, concluiu.

Além do atendimento presencial, a Sala do Empreendedor de João Pessoa disponibiliza um canal on-line, através do Whatsapp (83) 98195-1819.