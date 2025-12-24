divulgação/João Azevêdo

A ida à posse de Gustavo Feliciano como ministro do Turismo, em Brasília, acabou rendendo ao grupo do governador João Azevêdo (PSB) a “foto de milhões” e uma provocação aos adversários nas redes sociais.

Pré-candidato ao Senado da preferência do presidente Lula, João publicou em suas redes sociais um registro do encontro com a frase provocativa: “É daqui pra frente, sempre”.

Na foto entre Lula e João estão o prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos) e do vice-governador Lucas Ribeiro (PP). Os dois estarão com ele na chapa majoritária governista para 2026, respectivamente, como candidatos ao Senado e ao governo.

Pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Nabor ainda aparece cumprimentando Lula. Emoji que também foi utilizado na postagem do governador, de forma sugestiva.

Como a semiótica está integrada à política, não passou despercebida a provocação ao grupo do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), que tenta junto ao senador Veneziano (MDB), conquistar o apoio do PT ao seu projeto de concorrer ao governo em 2026.

Lula já declarou abertamente o desejo de ver João Azevêdo senador, mas a “chapa majoritária” dele por enquanto ainda está em aberto (ou não?)…