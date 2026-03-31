Prefeitura de João Pessoa adota cuidados especiais com os animais da Bica e plantas ornamentais

Estamos na estação mais quente do ano, o verão. E por conta das altas temperaturas, a Prefeitura de João Pessoa tem adotado uma série de cuidados especiais com as árvores urbanas e plantas ornamentais, bem como com os animais do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica. A intenção é manter a saúde e o bem-estar das espécies, proporcionando o equilíbrio necessário em meio às intensas ondas de calor da estação.

Nesse trabalho, as Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e de Meio Ambiente (Semam) vêm atuando em ações diárias. No caso das espécies botânicas urbanas, o encarregado de paisagismo da Sedurb, Aislan Cavalcanti, informa que houve uma ampliação significativa na quantidade de regamento das plantas ornamentais nos diversos pontos paisagísticos da cidade. Segundo ele, esta iniciativa é de extrema importância para evitar a desidratação das espécies durante esse período de calor intenso. “Nos espaços com ausência de sistema de irrigação automático, a rega acontece com o auxílio de carros-pipa”, explicou.

Em relação aos cuidados com as árvores, Francisco Júnior, coordenador de poda e paisagismo da Sedurb, diz que o manejo arbóreo foi iniciado pelas equipes desde meados de novembro. Já no que diz respeito às árvores de grande porte, a Sedurb vem realizado um trabalho de rebaixamento de copa. O objetivo, segundo ele, é evitar a queda de galhos secos, bem como diminuir o peso da ‘massa verde’, evitando, assim, um possível tombamento, especialmente em locais de via pública. “Começamos na região da Orla, com a limpeza diária dos coqueiros na intenção de trazer maior segurança à população”, ressaltou.

Bem-estar animal – Além das plantas, em meio ao calor intenso do verão de João Pessoa, os animais também precisam de cuidados especiais para manter a saúde e o bem-estar. Nesse sentido, a equipe técnica do Parque Zoobotânico Arruda Câmara vem adotando diversas ações para auxiliar as diferentes espécies a regular sua temperatura corporal. Dentre elas estão: hidratação reforçada, alimentação especial, enriquecimento ambiental e produção de áreas de sombreamento.

De acordo com Glauber Travassos, ecologista e educador ambiental da Bica, os animais de recinto, que atualmente estão em torno de 300, costumam se refrescar com os chamados ‘picolés’, feitos com frutas e verduras (para herbívoros) ou com carne (para os carnívoros). “Além disso, é introduzida na dieta muitos alimentos ricos em água para ajudar na hidratação”, diz ele.

Quanto aos animais de vida livre (que perpassam o Parque), assim como as plantas nativas, o ecologista afirma que embora as temperaturas sejam intensamente elevadas durante o verão, as equipes de técnicos não são autorizadas a fazer qualquer interferência junto a essas espécies. “Não fazemos interferência na área de mata, nem interferimos no cotidiano dos animais de vida livre que habitam o Parque. Mas se localizarmos algum animal que esteja necessitando de cuidados médicos, há uma tentativa de captura para buscar tratar. No entanto, quando o animal se recupera, prontamente é devolvido à natureza”, explica.

Serviço – A Prefeitura de João Pessoa, durante todo o ano, segue com o trabalho de atenção e cuidado para a manutenção da vegetação urbana, bem como para o bem-estar dos animais da Bica. A população, por sua vez, pode solicitar ações de paisagismo, inspeções em árvores e, de modo geral, demais serviços vinculados às diversas secretarias municipais através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ e também da plataforma ‘Prefeitura Conectada’ (https://x.gd/mF6My).