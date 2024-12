Proprietários de veículos na Paraíba já podem consultar valor do IPVA 2025; saiba como

Avenida Josefa Taveira / Foto: Tv Cabo Branco.

Os proprietários de veículos na Paraíba já podem verificar o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para o ano de 2025. A frota tributada no estado soma 951.820 veículos.

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-PB) divulgou os valores do imposto para cada modelo e categoria com base na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A consulta pode ser realizada no site da Sefaz-PB (www.sefaz.pb.gov.br), clicando na opção IPVA, ou acessando o link: https://abrir.link/nZYPu. Para fazer a pesquisa, basta informar o ano de fabricação e o modelo do veículo.

Segundo a tabela Fipe, a variação média do IPVA para os veículos tributados será de 1,26% em 2025. Algumas categorias terão redução no valor do imposto, como os carros de passeio, que terão uma diminuição média de 2,01%, e as camionetas e utilitários, que terão uma redução média de 4,23%.

Estão isentos do pagamento do imposto os veículos com mais de 15 anos de fabricação (fabricados até 2009), motos com até 170 cilindradas, veículos de pessoas com deficiência, taxistas, carros registrados como transporte turístico pelo Ministério do Turismo e, mais recentemente, os veículos elétricos.

O calendário do IPVA 2025 foi anunciado em 12 de dezembro e seguirá um sistema escalonado de acordo com o final da placa do veículo. O imposto pode ser pago em até três parcelas ou com 10% de desconto, caso o valor seja pago à vista no mês correspondente ao final da placa.

O prazo para pagamento com desconto será até o último dia útil de cada mês, de janeiro a outubro, com o mês de pagamento determinado pelo número final da placa do veículo.