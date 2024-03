Apresentador do CBN Esporte Clube, Kako Marques analisou a decisão do TJDF-PB, que suspendeu a expulsão por segundo amarelo do meia Gui Campana, do Treze, que vai encarar o Botafogo-PB no Clássico Tradição. Para ele, a árbitra Ruthyanna Camila produziu corretamente a súmula, diferente do que fala a decisão judicial.

Treze: Kako Marques analisa que árbitra justificou os cartões de Gui Campana