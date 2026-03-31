Lyon anuncia contratação por empréstimo do atacante Endrick

Por MRNews



O Lyon (França) anunciou a contratação por empréstimo do atacante Endrick. Segundo o Real Madrid (Espanha), que detém os direitos do jogador de 19 anos de idade, o vínculo vale até o final da atual temporada europeia, no dia 30 de junho de 2026.

“O Olympique Lyonnais está muito satisfeito em receber Endrick, que se juntará ao elenco profissional a partir de 29 de dezembro, e agradece ao Real Madrid pela qualidade das conversas e da colaboração que tornaram sua chegada possível”, diz a equipe francesa em nota.

Após um bom início pela equipe espanhola, o jovem atacante acabou sofrendo com lesões e perdeu espaço no Real Madrid. Além disso, a chegada do técnico espanhol Xabi Alonso também contribuiu para o menor número de oportunidades recebidas pelo brasileiro.

No Lyon Endrick espera receber mais oportunidades de jogar e mostrar ao técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, que merece fazer parte do grupo de jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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