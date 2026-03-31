Humanização e afeto marcam ação natalina com bebês internados no Hospital Edson Ramalho — Governo da Paraíba

O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER) promoveu, nesta terça-feira (23), uma ação especial de humanização na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo), levando o clima natalino para dentro do setor. Os bebês internados foram vestidos pela equipe de enfermagem com roupinhas alusivas ao Natal, em um gesto simbólico de carinho, acolhimento e esperança.

Conforme a coordenadora de Enfermagem da UTI Neo, Nathalia Duarte, a iniciativa teve como principal objetivo proporcionar um momento de leveza e conforto emocional para as mães e familiares que vivenciam o período de internação dos recém-nascidos, muitas vezes marcado por ansiedade, medo e expectativa. “Em meio à rotina de cuidados intensivos, nossa intenção foi fortalecer o vínculo afetivo entre mães e bebês, e transmitir uma mensagem de fé e amor neste período natalino”, afirmou.

Para as mães, o gesto representou mais do que uma simples caracterização. “Achei tão lindo quando entrei e o vi com um gorrinho de Papai Noel”, contou Michele Pereira, mãe de João Lucas, que está internado há pouco mais de dois meses na UTI neonatal. Enquanto o filho se recupera, ela está hospedada na Casa de Apoio às Mães – no HSGER, onde divide o momento com outras mulheres que aguardam a alta hospitalar dos filhos.

“Vamos passar o Natal juntos, aqui no Edson Ramalho, mas no ano que vem, passaremos esta data em casa, com toda a família”, comentou Michele, que elogiou o trabalho das equipes assistenciais. Para ela, é importante fazer essas comemorações com os bebês e as mães. “No último Dia das Crianças, meu filho tinha acabado de nascer, e ele participou desta ação de vestir os bebês com roupinhas temáticas”, mencionou.

No Hospital Edson Ramalho, a humanização faz parte do cuidado integral ao paciente e à família, especialmente no contexto neonatal, em que o apoio emocional é fundamental para o bem-estar das mães e para o fortalecimento do vínculo com os bebês.

O HSGER, gerenciado pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) e integrante da rede estadual, possui o selo Amigo da Criança, concedido por suas práticas de promoção ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher.

Momento de agradecimento – Entre metas cumpridas, desafios superados e vidas cuidadas diariamente, a manhã desta terça-feira (23) foi de pausa simbólica e necessária no Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER). Durante o huddle — reunião diária que integra as equipes assistenciais da unidade — a diretoria promoveu um momento especial de agradecimento e reconhecimento aos colaboradores que, ao longo do ano, fizeram a diferença na saúde pública da Paraíba. Em clima de acolhimento, o encontro celebrou as conquistas alcançadas em 2025 e reforçou o valor do trabalho coletivo, coroado com um lanche natalino servido a todos os presentes.

O gesto reuniu diretores, lideranças, gerentes, coordenadores e colaboradores das mais diversas áreas do hospital, em um reconhecimento que ultrapassa números e indicadores e se ancora, sobretudo, no cuidado humano. Para o diretor-hospitalar do HSGER, Cícero Ludgero, a trajetória vivida ao longo do ano foi marcada por desafios crescentes, enfrentados com união e compromisso. “Quando assumi aqui, parecia jogo de videogame. Cada fase mais difícil. Mas, dia após dia, lutamos para avançarmos. E, ao final do ano, graças a todos os colaboradores que deram o seu melhor, nós conseguimos fazer uma gestão focada no usuário mesmo. Nós estamos onde estamos graças a cada um, que se uniu, que deixa sua família para cuidar de outras famílias que estão precisando de cuidado”, destacou.

Trabalho em equipe – O reconhecimento também veio do gerente hospitalar, administrativo e financeiro, Bonfilho Martins, que ressaltou a complexidade da rotina do Edson Ramalho e a força do trabalho em equipe. “Nossa equipe fez o que deveria ser feito, da melhor maneira possível. Nesse ambiente complexo que é o Edson Ramalho, as coisas só funcionam porque existe um time que se compromete a oferecer o seu melhor diariamente”, afirmou, reforçando que o funcionamento do hospital é resultado direto do engajamento coletivo.

Na mesma linha, o diretor-técnico Ramonn Chaves enfatizou a construção conjunta dos avanços alcançados ao longo do ano. “Parabenizar todos vocês pela construção coletiva. Todo mundo sabe o desafio diário que a gente tem. Vamos celebrar essa vitória. Somos um time”, disse, convidando os profissionais a reconhecerem a própria trajetória e o papel de cada um nesse processo.

Próximos passos – O olhar para o futuro também esteve presente nas falas. Para o coordenador do Núcleo de Ações Estratégicas (NAE), Raphael Henrique, o desempenho de 2025 cria bases sólidas para os próximos passos. “Fizemos um grande trabalho em 2025 e que em 2026 continuemos desempenhando esse importante papel para a saúde da Paraíba”, pontuou.

Já a gestora de Práticas Multiprofissionais em Saúde, Railda de Almeida Gomes, destacou a parceria construída ao longo do ano e a mudança de percepção sobre o papel do hospital. “Queria agradecer a parceria deste ano. Foi árduo, com muitas metas e muitas conquistas. Costumo dizer que o Edson não é mais um hospital porta aberta. É um hospital de portas escancaradas. A gente valoriza cada esforço que vem de vocês”, afirmou.