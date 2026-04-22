NUCA DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ REALIZOU I NUCA NA PRAÇA

O grupo de adolescentes que forma o Núcleo de Cidadania e Participação (NUCA), do Selo UNICEF, realizou, na noite da última quinta-feira (26), o I NUCA na Praça. A iniciativa buscou a conscientização dos jovens sobre a boa utilização dos espaços públicos de convivência em São José do Seridó.





“O primeiro espaço a receber as atividades do grupo foi a Praça de Esportes, localizada na Rua Manoel Theodoro, que por muitos anos recebeu conotação negativa da população” esclareceu o coordenador do NUCA, Melquides Medeiros, mostrando que a presença dos adolescentes naquele espaço desmistifica a ideia de que equipamentos públicos são marginalizados.





Ainda de acordo com o coordenador do NUCA, na programação constou: muitas brincadeiras, futebol, futmesa, desenhos para ir, dança, música, palestra e escolha de um nome simbólico para a praça, que foi intitulada de “Praça da Galera”, nome escolhido pelos próprios adolescentes.





“Todas as praças do nosso município receberão as atividades do NUCA, pois além de ser um trabalho educativo, oferece mais oportunidades para o lazer e diversão da população, e ajuda a divulgar o Selo Unicef”, concluiu Melquides Medeiros.