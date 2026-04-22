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Prefeitura de João Pessoa abre inscrições para curso de produção de doces para festas

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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) de João Pessoa abre, nesta quinta (9) e sexta-feira (10), inscrições para o curso gratuito de produção de doces para festas. Serão oferecidas 20 vagas no total. A iniciativa, que tem a parceria com a Uninassau, é voltada para homens e mulheres, com idade a partir de 18 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente na sede da Sedest, localizada na Rua Diogo Velho, nº 150, Centro, das 8h às 12h. Para se inscrever é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Ao final do curso, os participantes receberão certificado.

Com a capacitação, que faz parte do programa ‘Eu Posso Aprender’, os participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades práticas na produção de doces para festas, ampliando suas chances de inserção no mercado de trabalho.

Além de ensinar técnicas práticas de confeitaria, a formação estimula o empreendedorismo, permitindo que os participantes transformem o aprendizado em um pequeno negócio ou em uma renda complementar.

Com baixo investimento inicial e alta demanda em eventos e comemorações, o segmento de doces artesanais pode ser uma porta de entrada para a autonomia financeira ou o retorno ao mercado de trabalho.

Serviço:

Inscrição para o curso de doces para festas

Dias: quinta (9) e sexta-feira (10);

Local: Sede da Sedest – na Rua Diogo Velho, nº 150, Centro;

Horário de atendimento: das 8h às 12h.

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