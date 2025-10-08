Edital do concurso do IFPB para professor efetivo é publicado com 43 vagas
Foi publicado na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial da União (DOU) o edital do concurso para professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Ao todo, são 43 vagas para o cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com salários que podem chegar até R$ 13 mil.
VEJA TAMBÉM:
Nesta reportagem, é possível conferir todas as principais informações sobre o certame, como o cronograma completo de atividades.
Concurso do IFPB
- Nível: superior
- Salário: vencimento básico de R$ 6.180,86, podendo chegar a R$ 13.288,85
- Inscrições: 17 de outubro até 14 de novembro de 2025
- Provas objetivas: 21 de dezembro de 2025
- Provas de desempenho didático: entre 27 de março e 4 de abril de 2026
- Resultado final: 26 de junho de 2026
- Edital do concurso do IFPB para professor efetivo
Vagas disponíveis
Veja a lista de cargos com vagas abertas:
- Arquitetura e Urbanismo – 1 vaga
- Ciências Biológicas – 2 vagas
- Controle e Processos Industriais (Perfil 01) – 1 vaga
- Controle e Processos Industriais (Perfil 02) – 1 vaga
- Controle e Processos Industriais (Perfil 03) – 3 vagas
- Design Gráfico e Multimídia – 2 vagas
- Didática – 1 vaga
- Educação Física – 1 vaga
- Enfermagem – 1 vaga
- Engenharia Civil – 3 vagas
- Engenharia Civil com ênfase em Segurança do Trabalho – 1 vaga
- Filosofia – 2 vagas
- Física – 4 vagas
- Geologia – 1 vaga
- Informática (Perfil 1) – 8 vagas
- Informática (Perfil 2) – 2 vagas
- Língua Portuguesa – 1 vaga
- Língua Portuguesa/Libras – 1 vaga
- Matemática – 3 vagas
- Medicina Veterinária – 2 vagas
- Meio Ambiente – 1 vaga
- Química – 1 vaga
Inscrição no concurso do IFPB
As inscrições poderão ser feitas de de 17 de outubro a 14 de novembro, pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP. A taxa de inscrição custa R$ 150.
Provas do concurso do IFPB
O certame terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, acontecerá em 21 de dezembro deste ano.
A prova objetiva será aplicada em Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa (podendo abranger a região metropolitana), Patos e Sousa.
A prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, vai acontecer entre 27 de março e 4 de abril de 2026, na cidade de João Pessoa (podendo abranger a região metropolitana).
A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada a partir de 27 de abril.
Por fim, o resultado final do concurso será divulgado no dia 26 de junho de 2026.