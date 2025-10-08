Edital do concurso do IFPB para professor efetivo é publicado com 43 vagas | Foto: Divulgação/IFPB. Foto: Divulgação/IFPB

Foi publicado na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial da União (DOU) o edital do concurso para professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Ao todo, são 43 vagas para o cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com salários que podem chegar até R$ 13 mil.

Nesta reportagem, é possível conferir todas as principais informações sobre o certame, como o cronograma completo de atividades.

Concurso do IFPB

Nível: superior

Salário: vencimento básico de R$ 6.180,86, podendo chegar a R$ 13.288,85

Inscrições: 17 de outubro até 14 de novembro de 2025

Provas objetivas: 21 de dezembro de 2025

Provas de desempenho didático: entre 27 de março e 4 de abril de 2026

Resultado final: 26 de junho de 2026

Edital do concurso do IFPB para professor efetivo

Vagas disponíveis

Veja a lista de cargos com vagas abertas:

Arquitetura e Urbanismo – 1 vaga

Ciências Biológicas – 2 vagas

Controle e Processos Industriais (Perfil 01) – 1 vaga

Controle e Processos Industriais (Perfil 02) – 1 vaga

Controle e Processos Industriais (Perfil 03) – 3 vagas

Design Gráfico e Multimídia – 2 vagas

Didática – 1 vaga

Educação Física – 1 vaga

Enfermagem – 1 vaga

Engenharia Civil – 3 vagas

Engenharia Civil com ênfase em Segurança do Trabalho – 1 vaga

Filosofia – 2 vagas

Física – 4 vagas

Geologia – 1 vaga

Informática (Perfil 1) – 8 vagas

Informática (Perfil 2) – 2 vagas

Língua Portuguesa – 1 vaga

Língua Portuguesa/Libras – 1 vaga

Matemática – 3 vagas

Medicina Veterinária – 2 vagas

Meio Ambiente – 1 vaga

Química – 1 vaga

Inscrição no concurso do IFPB

As inscrições poderão ser feitas de de 17 de outubro a 14 de novembro, pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP. A taxa de inscrição custa R$ 150.

Provas do concurso do IFPB

O certame terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, acontecerá em 21 de dezembro deste ano.

A prova objetiva será aplicada em Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa (podendo abranger a região metropolitana), Patos e Sousa.

A prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, vai acontecer entre 27 de março e 4 de abril de 2026, na cidade de João Pessoa (podendo abranger a região metropolitana).

A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada a partir de 27 de abril.

Por fim, o resultado final do concurso será divulgado no dia 26 de junho de 2026.