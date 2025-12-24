Cícero Lucena autoriza início das obras do novo Mercado Central, com previsão de edifício-garagem, áreas de convivência e bases da Prefeitura

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta terça-feira (23), o início das obras do novo Mercado Central de João Pessoa, que vai receber investimento de R$ 31 milhões para se transformar no principal espaço público da cidade, unindo o comércio de produtos e espaços de convivência. A solenidade aconteceu na sede da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no Bairro dos Estados, onde o gestor da Capital, junto ao vice-prefeito Leo Bezerra, apresentou à imprensa o projeto que será executado em 24 meses e ainda contará com edifício-garagem, um pavilhão de roupas, oficina gastronômica, uma base da Emlur e outra da Guarda Civil Metropolitana.

A ideia é que o equipamento ofereça uma experiência completa aos consumidores e infraestrutura para os comerciantes. Serão cinco blocos padronizados por categoria de alimentos, mais um bloco administrativo. Todo o prédio será monitorado com câmeras e o edifício-garagem terá capacidade para receber 100 veículos no estacionamento. O projeto faz parte de um novo modelo de mercados públicos na cidade, com impacto, também, para impulsionar a retomada do Centro da Capital, na ocupação, desenvolvimento e promoção de eventos.

“Nossa equipe técnica e profissional buscou um equilíbrio para criar não apenas um mercado, mas um novo conceito. Este projeto prioriza a higiene, a segurança e o conforto, tanto para os trabalhadores quanto para os usuários, oferecendo também atrativos adicionais. O objetivo é fortalecer o comércio local, inclusive com a oferta de estacionamento, uma questão que antes dificultava o acesso dos clientes. Este projeto se alinha com a visão de um novo conceito de mercado para a cidade, com iniciativas em andamento ou em fase de conclusão”, afirmou o prefeito.

A obra será executada por etapas, de modo que não comprometa os comerciantes que já trabalham no local, segundo explicou o prefeito Cícero Lucena. “Essa foi uma das nossas exigências junto à empresa contratada. Vamos fazendo por etapas, remanejando os trabalhadores a cada conclusão. Para que eles não percam a sua capacidade de gerar renda e o sustento. Ou seja, as pessoas ficarão na área do mercado e vamos entregando o mercado a cada etapa, já que o prazo total, com todas as intervenções é de dois anos”, completou o prefeito, que ressaltou que a obra será toda construída com recursos próprios do Município.

A obra integra um conjunto de oito mercados públicos com ordem de serviço emitida, somando R$ 59,3 milhões em investimentos, dos quais três já foram entregues. No Mercado Central, a intervenção alcança desde áreas tradicionais — como frutas, verduras, carnes e cereais — até novos espaços de apoio e serviços públicos. Na área de reforma, os trabalhos contemplam o bloco de frutas e verduras, o galpão dos cereais, o galpão das carnes, o bloco de alimentação e o bloco administrativo e de lojas.

“A Prefeitura e toda a equipe entregam um novo Mercado Central à população da região, um marco histórico na vida de todos os cidadãos e de todos que o conhecem. O novo mercado chega para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos no Centro. A satisfação é imensa em testemunhar essa realização, concretizada no momento oportuno. A revitalização do Mercado Central representa um importante passo para o desenvolvimento da cidade e a consolidação de nossos ideais para a região central”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

Serviços contemplados – Piso em granilite, revestimento cerâmico, pintura geral, recuperação estrutural, padronização das lojas, renovação de fachadas, iluminação em LED, instalações elétricas e hidrossanitárias, além da implantação completa de acessibilidade.

No bloco de alimentação, 32 boxes estão sendo readequados, com novas coberturas metálicas, brises de alumínio, pintura texturizada e iluminação moderna, criando um ambiente mais organizado e atrativo para comerciantes e clientes.

Ampliação cria novos serviços – Além da reforma, o projeto prevê uma robusta ampliação, com a construção de novos equipamentos que ampliam a função social do Mercado Central. Estão previstos espaços de apoio à Emlur, base de monitoramento da Semusb, galpão de roupas com 61 boxes, escola gastronômica, além de um estacionamento com cerca de 100 vagas.

“Já entregamos três mercados, o de Cruz das Armas, Castelo Branco e Bessa. Valentina teve a primeira etapa concluída. Outros estão com obras avançadas, a exemplo do Mercado do Rangel e da nova Feira de Oitizeiro, às margens da BR-230. Vamos fazer o Bairro dos Estados, o de Tambaú será licitado e estamos avançando para que todos tenham esse padrão de uso, garantindo que a população possa ter uma experiência completa”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Escola Gastronômica – O equipamento surge como aposta na qualificação profissional e valorização da culinária local, conectando tradição, formação e geração de renda.

Pavilhão das roupas – O espaço contará com área para comercialização de roupas em geral, como uma feira e padronização dos espaços. Haverá, também, lojas e atividades ligadas a economia criativa. “Uma mudança radical no conceito do mercado. Prática cultural, um pensamento para o estacionamento e toda a infraestrutura para garantir o conforto dos trabalhadores e consumidores. E que tem tudo na verdade com a revitalização do Centro Histórico”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.