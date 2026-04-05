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Semob-JP entrega doações da campanha ‘Faça um Idoso Feliz’ na Aspan

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A campanha “Faça um Idoso Feliz”, promovida pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), em parceria com o Sindicato dos Agentes de Fiscalização de Trânsito da Paraíba (Sinafit-PB), foi concluída, nesta segunda-feira (22), com a entrega das doações arrecadadas para a Associação Promocional do Ancião Dr. João Meira de Menezes (Aspan), no bairro do Cristo.

A ação solidária contou com o engajamento dos servidores e da população, que contribuíram com produtos de limpeza e de higiene pessoal. A entrega foi realizada pela equipe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), responsável por organizar e acompanhar a iniciativa.

Os donativos irão auxiliar diretamente na rotina da instituição, garantindo melhores condições de cuidado, bem-estar e dignidade aos 38 idosos acolhidos. Durante o evento, o teatro de bonecos encantou o público com a apresentação dos personagens Semobinho e Bibi, que interagiram de forma animada com os moradores, levando alegria e despertando sorrisos com a visita.

O superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, destacou que ações como essa fortalecem os laços entre o serviço público e a comunidade, além de estimular a empatia e o compromisso social. “Mais do que a arrecadação de itens essenciais, a campanha teve como objetivo levar felicidade, atenção e acolhimento à pessoa idosa, reforçando a importância do cuidado e a humanização. Cada doação representou um gesto de carinho e respeito, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos idosos”, declarou.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, Gilmara Branquinho, ressaltou que a solidariedade não deve se limitar a datas comemorativas. “As doações podem e devem ser feitas durante todo o ano, e não apenas no período natalino. As instituições precisam desse apoio de forma contínua, e cada gesto de solidariedade faz a diferença na vida dos idosos”, explicou.

A auxiliar administrativa da Aspan, Laiza Silva, agradeceu à Semob-JP e a todos que contribuíram, destacando a importância das doações para a manutenção da instituição. “Esses donativos chegam em um momento muito importante e ajudam diretamente no cuidado diário com nossos idosos. Somos muito gratos por essa parceria e por esse gesto de solidariedade”, afirmou.

Para Ivone Veloso, 81 anos e Elza Nascimento, 84 anos, idosas acolhidas pela instituição, a ação também representou um momento de alegria e reconhecimento. “É muito bom saber que as pessoas se preocupam com a gente. Esse carinho faz toda a diferença no nosso dia a dia”, disse dona Elza Nascimento.

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