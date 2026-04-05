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GESTÃO MUNICIPAL DEBATE ESQUEMA DE SEGURANÇA PARA FESTA DE SÃO JOSE 2021

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Na manhã desta quarta-feira (15) o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, em encontro com os vereadores Clayton Sá, Daniel Costa e Francisco Sales (presidente da Câmara), com a conselheira tutelar Jucilene Dantas, com a titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Suzete Pereira e com o chefe local do destacamento de Polícia Militar, Sargento Farias, debateram o esquema de segurança pública para a festa do padroeiro São José 2021. A reunião ocorreu na sede do Poder Legislativo Municipal.

“É propósito da Gestão Municipal garantir uma festa organizada, bonita e segura a todos que desejarem participar dos festejos alusivos ao nosso padroeiro São José”, frisou o prefeito Jackson Dantas.

Na manhã desta quarta-feira (15) o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, em encontro com os vereadores Clayton Sá, Daniel Costa e Francisco Sales (presidente da Câmara), com a conselheira tutelar Jucilene Dantas, com a titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Suzete Pereira e com o chefe local do destacamento de Polícia Militar, Sargento Farias, debateram o esquema de segurança pública para a festa do padroeiro São José 2021. A reunião ocorreu na sede do Poder Legislativo Municipal.


“É propósito da Gestão Municipal garantir uma festa organizada, bonita e segura a todos que desejarem participar dos festejos alusivos ao nosso padroeiro São José”, frisou o prefeito Jackson Dantas.

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