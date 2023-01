Comando educativo

Dia Municipal de Paz no Trânsito será marcado por ação na orla de João Pessoa nesta terça-feira

23/01/2023 | 19:00 | 74

Para marcar o Dia Municipal de Paz no Trânsito, a Prefeitura de João Pessoa vai realizar, nesta terça-feira (24), um comando educativo em frente à Fundação Casa de José Américo, na Avenida Cabo Branco. A iniciativa é da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), por meio da Divisão de Educação (Died), e segue a programação da campanha Verão de Paz no Trânsito 2023. O objetivo da atividade, que será realizada a partir das 16h, é destacar a importância de um comportamento cidadão na condução de veículos e no cuidado com o pedestre.

Desde o início deste mês estão sendo promovidos comandos educativos e fiscalização itinerantes, para garantir um trânsito mais seguro neste verão. “Estamos atuando nas principais vias litorâneas da nossa orla para cumprir o compromisso dessa gestão de garantir mais segurança viária para os residentes e turistas que passam este verão em João Pessoa. Agradecemos a parceria de todos os órgãos de segurança e secretarias que participam conosco, nesse importante trabalho, para chamar atenção da população no respeito às regras de trânsito pela redução dos acidentes e preservação de vidas”, destacou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital.

Ações – Durante o evento educativo, nesta terça-feira (24), condutores de veículos e pedestres que passarem pelo local serão abordados e receberão orientações e material impresso com dicas de segurança no trânsito. As atividades contarão com a participação de diversas secretarias parceiras de cidades da região metropolitana, bem como de órgãos de trânsito municipais, estaduais e federal, demonstrando a união pela redução dos acidentes de trânsito e a preservação de vidas.