Oportunidades

Oficina de Gastronomia leva esperança e habilidades culinárias a pessoas em situação de vulnerabilidade

13/05/2023 | 17:00 | 76

Com o objetivo de promover a inclusão social e capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa, está oferecendo Oficina de Gastronomia com ingredientes reaproveitáveis, uma oportunidade única de aprendizado e crescimento para os participantes.

A iniciativa, ocorre em parceria com a Faculdade Internacional Paraibana (FPB), local das aulas, dentro do projeto de extensão “Cozinha que educa e transforma”, utilizando a cozinha profissional da instituição e contando com a instrução de professores e alunos da graduação em Gastronomia, transformando vidas e fortalecendo comunidades por meio do poder da culinária.

São contempladas pessoas de três instituições beneficentes com alunos moradores da praia da Penha, Cristo e Bairro São José. A oficina não se limita apenas ao aspecto técnico da Gastronomia. Ela também desempenha um papel crucial na construção da autoestima e confiança dos participantes. Ao se envolver em uma atividade significativa e produtiva, eles têm a oportunidade de se sentir valorizados e reconhecidos por suas habilidades.

Uma das alunas é Marluce Rodrigues, que entende a oficina como uma oportunidade de melhorar a alimentação da família quanto uma oportunidade de empreender. “Sempre gostei de cozinha e o curso me chamou atenção e me ajudou a expandir, porque aqui eu aprendi que com o caroço do abacate é possível se fazer uma farinha que vai melhorar a alimentação da minha família”, destacou.

Além das aulas de Gastronomia, as alunas recebem aulas sobre empreendedorismo, estratégias de vendas e precificação de produtos para que o conhecimento adquirido também seja uma forma de incrementar a receita da família, ajudando a sair da situação de vulnerabilidade.