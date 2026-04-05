Minha Paraíba celebra o Natal com sabores e histórias que aquecem o coração

O clima de Natal tomou conta da tela da Rede Paraíba no Minha Paraíba do último sábado, dia 20 de dezembro. Em clima de festa, luzes e muita emoção, o programa especial mergulha nas tradições natalinas, reunindo gastronomia, brincadeiras, decoração e, principalmente, solidariedade, tudo com o jeito acolhedor que já é marca registrada da atração.

Apresentado por Beatriz Freire, o programa começou em contagem regressiva para o Natal e convidou o telespectador a resolver um dos maiores dilemas dessa época do ano: a ceia. Com a participação de um chef de cozinha, o Minha Paraíba trouxe receitas clássicas com um toque regional, como salpicão de carne de sol com queijo coalho e banana-da-terra, além de uma rabanada reinventada, feita com panetone e um toque de paçoca, que você só vai aprender assistindo o programa no Globoplay.

E como Natal também é sinônimo de brincadeira, o programa entra no clima do amigo secreto. Os apresentadores da casa em 2025 participam de um sorteio especial, com troca de presentes, rendendo momentos descontraídos, curiosidade e boas risadas.

O especial ainda visitou uma casa que se transformou completamente nesta época do ano. A decoração natalina impressionou e revelou uma tradição construída ao longo de anos, envolvendo toda a família e reforçando o espírito coletivo do Natal.