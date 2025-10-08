a jornada empreendedora que transformou a oftalmologia na Paraíba

Fernando Gadelha, diretor do Hospital Visão, é entrevistado no novo episódio do Mercado em Movimento.. Reprodução

Ser um profissional de excelência em sua área é uma conquista, mas aliar esse conhecimento técnico a um espírito empreendedor e habilidades de gestão é a receita para uma história de sucesso. É exatamente isso que o médico oftalmologista Fernando Gadelha, diretor do renomado Hospital Visão em João Pessoa, tem feito.

Fernando Gadelha é o diretor do Hospital Visão, referência em oftalmologia na Paraíba. Foto: Divulgação

Em um novo episódio do “Mercado em Movimento”, Gadelha compartilha sua inspiradora trajetória. Ele revela como a paixão pela medicina foi cultivada desde cedo, com a influência de seu avô, um médico do sertão. Sua busca por conhecimento o levou à formação no maior centro de oftalmologia fora do país, nos Estados Unidos. Após uma trajetória acadêmica sólida e de volta a João Pessoa, percebeu que muitos pacientes da cidade não confiavam na oftalmologia local quando se tratava de procedimentos mais complexos. “O êxodo pra Recife era muito grande e isso me incomodava. Eu via pacientes que podiam ser tratados aqui”. Uma frase que marcou o início de uma missão para revolucionar a saúde ocular na Paraíba.

A oftalmologia é tão presente na vida de Fernando Gadelha, que até a esposa dele, Amanda Gadelha, com quem tem dois filhos, também é médica e da mesma especialidade. O médico empreendedor aborda, na conversa, as fronteiras da oftalmologia moderna, o impacto da Inteligência Artificial, a relação com o SUS – parceiro de uma das clínicas do grupo – e a arte de liderar equipes, citando dificuldades enfrentadas no dia a dia. Gadelha destaca a importância de uma gestão humanizada, sem nunca perder de vista a essência do cuidado: “Muitas vezes óculos bem feitos servem mais que uma cirurgia maravilhosa”, lembrando que a simplicidade pode ter um poder de resolução imenso.

