Felipe Leitão não ‘bate martelo’ para Senado, mas abraça Cícero ao lado de Veneziano

Felipe Leitão e Veneziano

Apesar de ter anunciado nesta segunda-feira (22) que apoiará o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), na disputa do Governo do Estado no próximo ano, o deputado estadual Felipe Leitão (Rep) evitou ‘bater o martelo’ sobre a sua posição para o Senado.

A definição sobre apoio as senador Veneziano Vital (MDB), João Azevêdo (PSB) ou Nabor Wanderley (Rep) ficou para ser tomada posteriormente.

Ele anunciou que colocou os cargos indicados no Governo do Estado à disposição do governador João Azevêdo.

O deputado estava ao lado da prefeita de Bayeux, Tacyana Leitão (PSB), e da ex-prefeita Luciene Gomes.

No fim da entrevista coletiva, o prefeito Cícero Lucena defendeu que buscará um alinhamento de Leitão com Veneziano.

“É um próximo objetivo a ser conquistado”, frisou Cícero.

Veneziano participou da entrevista coletiva e foi abraçado, no mesmo palanque, por Cícero, Tacyana e o próprio Felipe. Pela fotografia, parece meio caminho andado…