‘Saúde em Movimento’ promove bem-estar para cerca de 4 mil pessoas, em João Pessoa

O projeto ‘Saúde em Movimento’ tem como objetivo a prática de atividades físicas, recreação e interação social. A iniciativa é da Prefeitura de João Pessoa e conta com 32 polos. Uma ação que insere a capital no circuito das cidades que focam no bem-estar da população.

Cerca de 4 mil pessoas participam diariamente das aulas, em praças, parques e demais equipamentos públicos. As atividades miram a melhoria do condicionamento físico e até na redução das taxas de colesterol e gordura corporal, entre outros benefícios.

As aulas contam com o acompanhamento de profissionais de educação física do município, que realizam alongamento, ginástica aeróbica, exercícios localizados, aula de ritmos, ginástica laboral, entre outras atividades.

Por meio do alcance do projeto, a Prefeitura de João Pessoa quer tornar a cidade, que já é considerada uma das capitais com melhor qualidade de vida do país, referência também em hábitos saudáveis.

“Hoje nós trabalhamos principalmente com a questão da prevenção à saúde. A gente está nas praças e nas unidades de saúde levando qualidade de vida”, disse Nicolas Travassos, que coordena o projeto.

Saúde ao alcance de todos

Embora o perfil predominante de participantes seja de pessoas com idades acima dos 45 anos e idosos, qualquer um pode participar.

O único critério para particiar é estar apto para a realização de exercícios regulares. Nesse caso, os profissionais do próprio “Saúde em Movimento” podem fazer uma avaliação. Caso seja necessário, o participante é encaminhamento para uma unidade de saúde.

Corpo e mente agradecem

Mais do que cuidar do corpo, as atividades físicas também integram e amplificam o potencial de socialização. São benefícios que geram impactos positivos também sobre o bem-estar mental dos participantes.

“A questão social, ela vai melhorar, principalmente na parte psíquica, pois ela vai ficar mais sociável. O idoso, por exemplo, tende a se trancar mais em casa, ficar mais recluso. Uma situação que, nas nossas aulas, ele vai percebendo o quanto é importante o convívio por meio da prática de exercícios”, ressaltou Nicolas Travassos.

O interessado em participar deve procurar um dos pontos e fazer um cadastro junto à equipe. Pela manhã, as atividades funcionam de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30. Já nos turnos da tarde e da noite, as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h.

Confira os locais do projeto ‘Saúde em Movimento’:

Academia Colinas do Sul (Jardim Veneza)

Academia do Geisel (Geisel)

Academia Ernani Sátiro (Ernani Sátiro)

Casa da Pólvora (Centro)

Centro Cultural de Mangabeira (Mangabeira)

Centro de Treinamento Ivan Tomaz (Valentina)

Parque Solon de Lucena (Centro)

Praça Alcides Carneiro (Manaíra)

Praça Assis Chateaubriand (Treze de Maio)

Praça Bela (Funcionários II)

Praça da Amizade (Rangel)

Praça da Cultura (Mandacaru)

Praça da Esperança (Gervársio Maia)

Praça da Família (Mangabeira VII)

Praça da Feira de Jaguaribe (Jaguaribe)

Praça da Gameleira (Tambaú)

Praça da Paz (Bancários)

Praça das Mangueiras (Alto do Mateus)

Praça do Caju (Bessa)

Praça do Coqueiral (Mangabeira)

Praça do Joás (Cabo Branco)

Praça Dona Nalda (Costa e Silva)

Praça Ermeson Lucena (Cristo Redentor)

Praça Jardim São Paulo (Bancários)

Praça Lauro Wanderley (Funcionários I)

Praça Nossa Senhora da Paz (Castelo Branco)

Praça Onze (Jaguaribe)

Praça Soares Madruga (Valentina)

Praça Tiradentes (Torre)

Rua Coronel Estevão (Cruz das Armas)

USF São José (São José)

USF Torre Integrada (Torre)

