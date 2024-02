Baticumlata desfila na passagem do ‘Muriçoquinhas’ e Bloco da Limpeza faz zeladoria

O grupo musical da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Baticumlata, desfilou no bloco Muriçoquinhas, na noite desta segunda-feira (5), na Via Folia. O Baticumlata fez a apresentação em cima de um trio elétrico, contribuindo para a animação das crianças e acompanhantes. Em seguida, o Bloco da Limpeza, formado pelos agentes da Emlur, executou os serviços de zeladoria, com varrição e coleta dos resíduos.

Nesta terça-feira (6), a programação de serviços contempla os blocos Portadores da Folia e Acorde Miramar. Ao longo do dia, a Emlur permanece executando as ações de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Para o maestro do Baticumlata, Jairo Gomes, é uma satisfação participar do Carnaval promovido pela Prefeitura de João Pessoa, mais uma vez. “Levamos nossa animação para a Via Folia, tocando, enquanto os agentes faziam seu trabalho de deixar avenida limpa novamente”, comenta. O grupo de percussão utiliza materiais recicláveis como instrumentos musicais, levando a mensagem da sustentabilidade.

Para realizar um Carnaval sustentável, a Emlur instalou na Via Folia 12 pontos de entrega voluntária (PEVs) para estimular a população ao descarte de materiais recicláveis, como plástico, metal, vidro e papel. Em outros pontos da cidade, outros oito equipamentos foram disponibilizados, totalizando 20, no Carnaval.

A moradora do bairro Cuiá, Adriana França, levou os filhos para curtir o bloco Muriçoquinhas e fez o certo na hora de descartar os descartáveis, colocando nos PEVs. “O evento está muito bonito, e o que me chamou a atenção é que a gente mal saiu da festa e já está tudo praticamente limpo”.

Programação – Os demais serviços de limpeza urbana da Emlur seguem sendo realizados. Nesta terça-feira (6), a execução dos serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio ocorre nos bairros de Castelo Branco, José Américo, Cristo Redentor, Oitizeiro e Penha.

A coleta de resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – é feita nos bairros de Penha, Seixas, Costa do Sol, Ernesto Geisel, Cuiá, Cristo Redentor, Bancários, Gramame, Mangabeira, Cruz das Armas e Centro.

Os resíduos de poda de árvores são recolhidos nos bairros de Cristo Redentor, Alto do Mateus, Mangabeira, Penha, Seixas, Costa do Sol e Centro.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10