Cinco trechos de rodovias federais da Paraíba estão entre os que mais registram acidentes no país

Trechos são nas BRs 101 e 230.. Divulgação/DNIT

Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou 118 pontos críticos em rodovias federais de todo o país. Na Paraíba, o estudo apontou cinco trechos considerados entre os mais perigosos do Brasil, todos localizados nas BRs 101 e 230.

A BR-230 reúne a maior parte dos trechos críticos mapeados na Paraíba, com quatro localidades incluídas no levantamento. O primeiro está localizado em Cabedelo, entre os quilômetros 0 e 10. O segundo trecho da BR-230 vai do km 10 ao 20, no percurso entre Cabedelo e as proximidades do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa.

Já o terceiro trecho considerado crítico se estende do Hospital de Trauma até o viaduto de Oitizeiro, entre os quilômetros 20 e 30, também em João Pessoa. O quarto ponto da BR-230 identificado pela PRF fica no interior do estado, em Campina Grande, entre os quilômetros 150 e 160, na chamada Alça Sudoeste, que atualmente está em obras de duplicação.

Além da BR-230, a BR-101 também aparece no levantamento com um trecho crítico na Paraíba. O ponto indicado no levantamento vai do km 80 ao 90, na região da alça sudoeste, área de ligação entre os municípios de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita.

Trechos em BRs na Paraíba entre os com mais acidentes no Brasil

BR 230 – Do km 0 ao 10 – Cabedelo

BR 230 – Do km 10 ao 20 – Cabedelo/João Pessoa

BR 230 – Do km 20 ao 30 – João Pessoa

BR 101 – Do km 80 ao 90 – João Pessoa/Bayeux/Santa Rita

BR 230 – Do km 150 ao 160 – Campina Grande

De acordo com o mapeamento da PRF, a BR-101 é a rodovia federal com maior número de pontos críticos no Brasil, totalizando 32 trechos com elevado registro de acidentes.

No ranking por estados, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais concentram o maior número de trechos nas rodovias federais classificados como críticos.