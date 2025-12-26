Cinco trechos de rodovias federais da Paraíba estão entre os que mais registram acidentes no país
Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou 118 pontos críticos em rodovias federais de todo o país. Na Paraíba, o estudo apontou cinco trechos considerados entre os mais perigosos do Brasil, todos localizados nas BRs 101 e 230.
LEIA TAMBÉM:
A BR-230 reúne a maior parte dos trechos críticos mapeados na Paraíba, com quatro localidades incluídas no levantamento. O primeiro está localizado em Cabedelo, entre os quilômetros 0 e 10. O segundo trecho da BR-230 vai do km 10 ao 20, no percurso entre Cabedelo e as proximidades do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa.
Já o terceiro trecho considerado crítico se estende do Hospital de Trauma até o viaduto de Oitizeiro, entre os quilômetros 20 e 30, também em João Pessoa. O quarto ponto da BR-230 identificado pela PRF fica no interior do estado, em Campina Grande, entre os quilômetros 150 e 160, na chamada Alça Sudoeste, que atualmente está em obras de duplicação.
Além da BR-230, a BR-101 também aparece no levantamento com um trecho crítico na Paraíba. O ponto indicado no levantamento vai do km 80 ao 90, na região da alça sudoeste, área de ligação entre os municípios de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita.
Trechos em BRs na Paraíba entre os com mais acidentes no Brasil
- BR 230 – Do km 0 ao 10 – Cabedelo
- BR 230 – Do km 10 ao 20 – Cabedelo/João Pessoa
- BR 230 – Do km 20 ao 30 – João Pessoa
- BR 101 – Do km 80 ao 90 – João Pessoa/Bayeux/Santa Rita
- BR 230 – Do km 150 ao 160 – Campina Grande
De acordo com o mapeamento da PRF, a BR-101 é a rodovia federal com maior número de pontos críticos no Brasil, totalizando 32 trechos com elevado registro de acidentes.
No ranking por estados, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais concentram o maior número de trechos nas rodovias federais classificados como críticos.