Projeções mapeadas na Catedral atraem moradores e turistas para o Centro Histórico

O Centro Histórico de João Pessoa está recebendo uma programação especial de fim de ano – o ‘Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’. Neste sábado (20), das 18h às 22h, projeções mapeadas transformaram a fachada da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no Centro, em uma grande tela. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro), une cultura, arte e valorização do patrimônio arquitetônico da cidade, e acontece em parceria com o Centro Cultural São Francisco.

Além das projeções mapeadas na fachada da Catedral, o ‘Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’, a Avenida General Osório foi toda iluminada para o fim de ano da capital paraibana, transformando a via num misto de luzes e cores.

Quem foi conferir a programação pode testemunhar a beleza da programação do ‘Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’. O professor Patrick Nussbaumer, chegou de São Paulo neste sábado e já foi conferir o que a cidade tem para oferecer.

“Eu pesquisei e estou acompanhando a programação de final de ano da Prefeitura de João Pessoa. Soube dessas projeções mapeadas e também de outras coisas, como o Sabadinho Bom. Eu acho isso muito importante. É muito bom ser eclético e não ficar apenas na orla turística. Tem que entrar um pouquinho dentro da cidade e se misturar com o pessoense. Estou gostando de tudo aqui. A iluminação dessa rua (General Osório) ficou bem bonita. A cidade está de parabéns”, elogiou.

A estudante Cássia Ellen Santos afirmou que adora admirar a decoração de Natal da cidade. “Eu acho muito lindo ficar aqui observando tudo isso. Está muito bonito. Costumo sempre vir aqui e essa iluminação deu uma nova vida a essa rua”, afirmou.

Para o operador de máquinas Artur Marques Neto, a iluminação na General Osório oferece um clima aconchegante para moradores e turistas. “Traz essa energia de final de ano, de Natal. É aquele clima que anima a gente. Faz bem ver a cidade bonita e iluminada”, observou.

Projeções – As projeções do ‘Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’ na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves segue neste domingo (21), segunda-feira (22), terça-feira (23) e será encerrada na quinta-feira (25), Dia de Natal.

Na terça-feira (23), a partir das 18h, a abertura será com Yuri Gonzaga. Na mesma noite, o público vai poder conferir a Orquestra Rubacão Jazz e o tenor Túlio Melo.

As projeções já aconteceram nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, na Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, com um Auto de Natal no dia 13. A programação cultural também conta com a parceria da Orquestra da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).