Campanha arrecada recursos para família que perdeu tudo durante incêndio em João Pessoa

Rafaela Gambarra

Um incêndio que atingiu uma casa na tarde desta quarta-feira (18), no bairro de Mandacaru, causou a perda total dos móveis da família, assim como eletrodomésticos e roupas dos moradores. Uma campanha foi criada nesta sexta-feira (19) para arrecadar recursos para a família.

A campanha pode ser acessada pelo site Vakinha

Cinco pessoas moram na casa, mas nenhum estava na casa no momento. A cachorrinha da família, no entanto, que estava em casa, morreu.

O incêndio resultou na perda total de móveis, eletrodomésticos, roupas e danos na estrutura física do imóvel. No local residiam dois adultos e três crianças, uma família que, às vésperas do Natal, viu seu lar — espaço de proteção e convivência — ser completamente destruído.

A campanha prevê uma arrecadação de R$ 50 mil, sendo R$ 20 mil para reconstrução e reparos essenciais da residência (parte elétrica, reboco, pintura e telhado); R$ 12 mil para compra de móveis básicos (camas, colchões, guarda-roupas, mesa, cadeiras e sofá); R$ 5 mil para compra de eletrodomésticos essenciais (geladeira, fogão, máquina de lavar e ventiladores); R$ 5 mil para roupas, calçados e itens pessoais para dois adultos e três crianças.