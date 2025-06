Unidade de Controle Interno da Secretaria de Educação é reconhecida pela Controladoria-Geral do Estado como referência em boas práticas de gestão pública

A atuação da Unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) tem ganhado destaque no cenário da administração pública estadual. Na última semana, a unidade foi reconhecida pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) como referência em boas práticas de governança, integridade e gestão eficiente dos recursos públicos. O reconhecimento simboliza o fortalecimento de uma cultura administrativa pautada na responsabilidade, transparência e melhoria contínua dos processos internos.

O gerente executivo de Auditoria da CGE, Dr. Rodolfo Serrano, que destacou a importância da atuação articulada entre os órgãos de controle para garantir a efetividade das políticas públicas. O momento foi considerado um marco para o estreitamento de parcerias e o intercâmbio de experiências exitosas na área de auditoria e fiscalização.

Para Ragner Magalhães, diretor da Unidade de Controle Interno da SEE, o reconhecimento representa o reflexo de um trabalho comprometido com a ética e com os resultados. “Nosso foco é claro: garantir transparência, promover a racionalidade nos gastos públicos e assegurar integridade nas atividades da Secretaria de Educação. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso e nos motiva a avançar ainda mais”, afirmou.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, também celebrou o destaque da unidade e ressaltou a relevância estratégica da atuação da área de controle interno no contexto da gestão educacional. “A Secretaria tem investido em processos sólidos de controle, monitoramento e governança para assegurar que os recursos públicos gerem resultados reais e transformadores. A atuação da Unidade de Controle Interno é um pilar fundamental nesse processo de transformação da educação no nosso estado”, destacou.

O evidente destaque tem provocado a procura por cooperação intersetorial com a Unidade, a exemplo da visita institucional do tenente-coronel BM Rocha, representante do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, à estrutura do setor. O momento teve como propósito conhecer de perto o modelo organizacional, as ferramentas de controle adotadas e a rotina de acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria da Educação.

Ainda de acordo com Ragner Magalhães, reconhecimento da CGE à unidade da SEE reforça a importância de uma gestão pública moderna, eficiente e alinhada com os princípios da legalidade e da transparência, e aponta caminhos promissores para a consolidação de políticas educacionais cada vez mais consistentes e responsáveis.