Ex-secretário vira réu por participação em morte de vereador de Jacaraú

Peron Filho (MDB) foi encontrado morto com três tiros nas costas.. Foto: Reprodução/Instagram

A Justiça da Paraíba tornou réu o ex-secretário de Transportes e Mobilidade de Jacaraú, Jeferson Carvalho da Silva, pela participação no assassinato do vereador Peron Filho, ocorrrido em setembro de 2025. O ex-gestor confessou o envolvimento no crime e foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por homicídio qualificado.

O juiz Eduardo Barros Filho converteu a prisão temporária de Jeferson em preventiva. O magistrado destacou a confissão do acusado, laudos periciais e os depoimentos de testemunhas.

Em relação aos suspeitos, Antônio Fernandes, ex-secretário de Administração de Jacaraú , e Reginaldo Lindolfo da Costa, dono de um pousada na cidade, a Justiça determinou a liberdade dos dois. Eles, no entanto, seguem sendo investigados.

Outros dois presos no caso são homens que, de acordo com as investigações, teriam sido contratados para executar o vereador, que voltava de uma partida de futebol quando foi atingido na entrada da cidade de Pedro Régis. Eles não aparecem nesta denúncia.

O prefeito de Jacaraú, Márcio Aurélio Cruz, que foi citado como investigado pela Polícia Civil, não aparece como alvo do Ministério Público da Paraíba.

Sentimento de vingança

De acordo com o MPPB, os elementos colhidos durante a investigação apontam que Jeferson tinha ‘sentimento de vingança’ em relação à vítima, por causa do trabalho de fiscalização exercido por Peron contra a administração municipal de Jacaraú.

Sobre o ex-secretário Antônio Fernandes, o MPPB aponta que os elementos colhidos mostram condutas ocorridas após o fato criminoso. Sugerindo tentativa de acobertamento e também de atrapalhar a investigação, mas que não garantem “segurança necessária ao oferecimento da denúncia”.

Situação semelhante é apontada com relação a Reginaldo Lindolfo Costa. As investigações apontam uso da pousada dele como local de partida e de retorno do veículo empregado na execução material do crime, a existência de ligações telefônicas realizadas após o crime e contato mantido com Jeferson uma hora antes . O MPPB destaca que ainda não tem como oferecer a denúncia.

A morte de Peron Filho

Peron Filho foi encontrado morto na estrada da cidade de Pedro Régis no dia 15 de setembro. De acordo com o delegado Sylvio Rabelo, ele estava voltando para casa de moto e havia participado de uma partida de futebol em um distrito de Jacaraú. A vítima foi atingida por três disparos nas costas e morreu ainda no local.

A Polícia Civil já havia descartado a possibilidade do vereador ter sido morto por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Câmeras de segurança foram analisadas pela Polícia Civil no caso do vereador morto. Diversas pessoas foram ouvidas no inquérito.

O corpo do vereador foi enterrado em Jacaraú na manhã do dia 17 de setembro. O velório, que aconteceu em um ginásio da cidade e atraiu uma multidão, incluindo familiares, amigos, eleitores e outros moradores da cidade. Em seguida, aconteceu o cortejo até o cemitério da cidade onde o vereador foi enterrado.

Filiado ao MDB, o parlamentar foi reeleito vereador de Jacaraú nas eleições de 2024, com 702 votos, o terceiro mais votado. Com forte atuação na causa animal, ele foi um dos fundadores da ONG Zona dos Pets, que promove o cuidado e a adoção de animais abandonados. O vereador era divorciado e completaria 37 anos no dia 19 de setembro. Ele não teve filhos.