GESTÃO MUNICIPAL REVITALIZA PRAÇA DE EVENTOS EDILZA DIAS

Uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit), o projeto Colorindo a Terra da Bonita, que está espalhando cores, vida e alegria em toda São José do Seridó, traz mais resultados para conhecimento da população local.





“Desta vez as intervenções do projeto foram feitas na Praça de Eventos Edilza Dias, localizada no bairro Beira Rio, às margens da RN-288. Revitalizamos toda pintura da Praça, incluindo quiosques, bancos, postes e piso”, pontuou o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas.





Ainda de acordo com o gestor, as melhorias das estruturas públicas continuarão sendo feitas e o projeto, que está embelezando toda a cidade, já aponta muitos resultados positivos.





ESTRUTURAS REVITALIZADAS





Até o momento, o projeto revitalizou pela cidade: meio-fio de todas as ruas; Unidade Mista de Saúde Maria Aparecida Dantas; largo de São José; praça Justino Dantas; Museu Tropeiros do Seridó (Mumutrops); Prédio da Semthas (Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social) na Caatinga Grande; Mercado Público; lombadas do centro; e Jerimum, faixas de pedestres, lombadas e postes de ferro da avenida Miguel Cirilo, que também ganharam nova iluminação.





ILUMINAÇÃO





O projeto Colorindo a Terra da Bonita também trouxe mais iluminação e vida para o município durante os festejos alusivos ao padroeiro São José. Na oportunidade, a cidade ganhou iluminação decorativa na Igreja Matriz de São José, no largo da estátua de São José, no Mercado Público, no início da rua Manoel Teodoro, na Praça de Eventos e nos pórticos da cidade.





