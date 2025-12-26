UPAs de João Pessoa registram mais de 495 mil atendimentos em 2025 e encerram o ano com novos projetos e protocolos

As unidades de pronto atendimento (UPAs) de João Pessoa registraram 495.828 de atendimentos no período de janeiro até o dia 15 de dezembro de 2025, sendo 85,7 % (424.760) referentes a adultos e 14,3% (71.068) pediátricos. Durante o ano, esses serviços iniciaram novos projetos e protocolos de atendimento que proporcionaram melhorias na assistência oferecida à população.

Na capital paraibana, os cidadãos contam com quatro UPAs para atender casos de urgência e emergência 24 horas. As unidades estão distribuídas nos bairros Jardim Oceania, Bancários, Cruz das Armas e Valentina Figueiredo, atendendo à população de todas as regiões do município.

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, os números expressivos registrados ao longo de 2025 refletem o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede de urgência e emergência e com o cuidado centrado nas pessoas. “Encerramos o ano com quase meio milhão de atendimentos realizados nas UPAs, mas, acima dos números, destacamos a qualificação da assistência, a implantação de novos protocolos, projetos inovadores e a modernização dos equipamentos. Nosso objetivo é garantir um atendimento cada vez mais resolutivo, ágil e humanizado, valorizando os profissionais de saúde e assegurando um serviço público de qualidade à população de João Pessoa”, ressaltou.

Do total de atendimentos registrados este ano, 132.383 foram realizados na UPA Bancários. Já a UPA Valentina contabilizou 129.847 atendimentos, enquanto a UPA Oceania realizou 117.496 e mais 116.102 na UPA Cruz das Armas.

Moradora do Colinas do Sul, a doméstica Raquel Farias tem a UPA Valentina como referência quando necessita de um atendimento de urgência. “Sempre que venho pra cá, sou bem atendida. Hoje procurei atendimento porque estava vomitando muito e, assim que cheguei, passei pela triagem, depois fui para a consulta com o médico e ele me encaminhou para a medicação. Agora já me sinto melhor”, relatou.

Mais de 1,4 mil pessoas são atendidas diariamente pelas equipes das UPAs, que oferecem assistência humanizada e de qualidade à população de João Pessoa e municípios vizinhos como Bayeux, Conde e Cabedelo. As unidades recebem pacientes com sintomas como dor de cabeça, pico hipertensivo, dor abdominal, diabetes descompensada, vômito, síncopes, edema agudo de pulmão, asma, parada cardíaca e outros.

Melhorias na assistência – Em 2025, a assistência nas unidades de pronto atendimento ganhou reforços que resultaram em melhorias no atendimento, através de projetos, protocolos e novos equipamentos. No início do ano, as quatro unidades receberam novos cardioversores e monitores, equipamentos essenciais para garantir a estabilização dos pacientes, monitoramento constante e intervenções rápidas em caso de emergências cardiovasculares.

Em relação a novos projetos para melhorar a assistência, a UPA Oceania, por exemplo, passou a disponibilizar a Profilaxia Pós Exposição (PEP) contra o HIV para pacientes que tiveram acidente ocupacional ou alguma exposição ao risco de contrair a doença. Já na UPA de Cruz das Armas foi implantado o consultório ‘Fast Track’, que agiliza o fluxo de pacientes no serviço. O método resulta num atendimento mais rápido, reduzindo o tempo de espera e permitindo que casos mais graves sejam priorizados.

Também nas duas unidades, as equipes implantaram o fluxo de atendimento direcionado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências ocultas, como a fibromialgia, para acolher esse público de forma humanizada, desde a classificação de risco até a alta médica.

Outros destaques foram a implantação de projetos como ‘Posso Ajudar’, serviço de escuta psicológica, cuidados paliativos, visita multiprofissional, educação continuada e fisioterapia laboral na UPA Cruz das Armas, além de fluxo para pacientes doadores de sangue na UPA Valentina.