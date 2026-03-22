EQUIPE TÉCNICA DA SEMAPE CONFERE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO NA PARAÍBA

Nesta terça-feira (19) a equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos (SEMAPE) de São José do Seridó, formada pelo titular da pasta, Mariozan Medeiros e coordenadores, Joel Dantas e José Anchieta, foram aos municípios de Campina Grande e Remigio, no estado da Paraíba, para conferir experiências exitosas na produção do algodão com o intuito de incrementar o aporte tecnológico aos futuros produtores de algodão em São José do Seridó.





“O dia de campo foi mais uma atividade do projeto Agro Sertão’, iniciativa do Instituto Riachuelo e Embrapa, que reintroduzirá a cultura algodoeira na região Seridó potiguar, mais precisamente nos municípios de São José do Seridó, Cruzeta e Acari”, lembrou o titular da SEMAPE, Mariozan Medeiros, apontando que, além da equipe da Secretaria, também participaram da comitiva 11 produtores do Assentamento Seridó (Caatinga Grande).





Ainda segundo Mariozan Medeiros, os produtores são-josé-seridoenses verificaram in loco experiências vividas pelos produtores paraibanos e como os mesmos conseguiram obter êxito em suas colheitas mesmo com o nível pluviométrico abaixo do esperado e lutando contra pragas.





“Também verificamos experiências relativas ao percentual de produção, valores de comercialização e custos do cultivo”, concluiu o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos.