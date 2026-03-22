Homem tenta sequestrar bebê e é preso em Princesa Isabel

Homem foi levado para a delegacia de Princesa Isabel.. Divulgação

Um homem foi preso suspeito de tentar sequestrar um bebê de 1 ano e 7 meses, em Princesa Isabel, no Sertão da Paraíba, no começo da tarde deste domingo (14).

De acordo com a Polícia Civil, o bebê brincava na calçada quando o homem pegou a criança e saiu correndo. Imediatamente, a família da vítima percebeu a ação e foi atrás do suspeito.

Um tio do bebê conseguiu alcançá-lo, pegou a criança e rendeu o suspeito até a chegada da Polícia Militar. A vítima não ficou ferida.

Na delegacia, o suspeito informou que havia consumido bebida alcóolica e drogas. Segundo o delegado Bruno Delta, ele será indiciado por sequestro e tráfico de pessoas.