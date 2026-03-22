Emlur realiza serviços de conservação e coleta em diversos bairros da Capital

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) executa, nesta segunda-feira (15), serviços de conservação em diveras localidades de João Pessoa.

Os serviços de conservação estão sendo realizados nos bairros de Manaíra, Bairro dos Estados, Bessa, Padre Zé, Orla, Tambaú, Ilha do Bispo, Cristo Redentor, Vieira Diniz, Gauchinha e Parque Parahyba I, executando atividades como varrição, roço, capinação e pintura de meio-fio.

Além dos serviços de conservação, a Emlur realiza a coleta domiciliar de resíduos sólidos na região da Orla e Zona Leste. O serviço contempla os bairros de Orla, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, além das praias da Penha e do Seixas, Portal do Sol e Bairro São José.

Na área central, a coleta ocorre nos bairros do Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras e Varadouro. Já em outros pontos da cidade, as equipes atendem Brisamar, João Agripino, Padre Zé, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar e Tambauzinho.

A programação também inclui bairros da Zona Sul e adjacências, como Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia, Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I, Mangabeira e Planalto da Boa Esperança I. Na Zona Oeste e área industrial, a coleta acontece em Mumbaba, Distrito Industrial, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias.

Equipes de fiscalização, coleta seletiva e educação ambiental também estão em atuação simultânea em diversos pontos da capital, reforçando o trabalho integrado da Autarquia.

A Emlur orienta a população a disponibilizar os resíduos nos dias e horários corretos de coleta, contribuindo para a limpeza urbana e o bom funcionamento dos serviços. As solicitações de serviços podem ser feitas pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão ou pelos telefones (83) 3213- 4237, 3213-4238 e 3213-4240.