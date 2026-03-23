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Biblioteca ao ar livre transforma o Parque das Três Ruas em ponto de cultura em João Pessoa

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Quem caminha pelo Parque das Três Ruas, no bairro do Bancários, depara-se com uma iniciativa que une sustentabilidade, literatura e cidadania. Inaugurada em junho, a Biblioteca Anayde Beiriz inova ao disponibilizar livros gratuitamente em duas geladeiras adaptadas, popularmente conhecidas como ‘gelatecas’. O projeto é fruto de uma parceria entre o Comitê Gestor do Parque das Três Ruas, a Academia Paraibana de Poesia (APP) e a Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam).

Localizada no Recanto da Criança, vizinha ao muro da Escola Municipal Aruanda, a biblioteca funciona sob o sistema de troca livre: pegar um livro, doar outro. O objetivo é democratizar o acesso à leitura e transformar o parque linear em um polo de convivência cultural. A ideia nasceu da observação atenta de Francisca Vânia, presidente da Academia Paraibana de Poesia (APP), que percebeu o potencial do espaço. Ao notar o novo fluxo de vida no local, ela sentiu que a infraestrutura de lazer pedia um complemento intelectual.

“O Parque das Três Ruas ficou um show, deu uma nova vida a João Pessoa. E quando eu vi essa estrutura maravilhosa, vi a efervescência aqui, fervilhante de jovens e crianças, eu percebi o potencial desse espaço”, relembra a poetisa. Para ela, a gelateca foi “a cereja do bolo, a ideia mais nova dos ‘primeiros mundos’ para espalhar conhecimento e vivência da leitura”, enfatiza.

A proposta foi prontamente acolhida por João Eduardo de Melo, presidente do Comitê Gestor do Parque, que conseguiu as geladeiras para a adaptação. Segundo ele, a dinâmica é desburocratizada para garantir que a literatura circule, onde o foco é a circulação da obra e não a posse. “O objetivo aqui é esse, é que as pessoas tanto tragam livros como levem os livros ou leiam aqui, ou levem para sua casa, sem precisar devolver”, explica. João Eduardo reforça o caráter democrático do projeto. “O importante é que o livro vá para dentro da casa, que ele ande e seja instrumento de cultura”, afirma.

Cultura e preservação – Desde a inauguração, a aceitação pública tem sido expressiva. Américo Cabral, presidente da Associação dos Moradores das Comunidades Bancária e Universitária (AMCBU) e membro do comitê, destaca o perfil cultural da região. “A localização do Bancários é privilegiada, ladeada pela UFPB e com uma grande camada de estudantes. O público é sedento de cultura”, afirmou.

Segundo ele, a iniciativa resgatou hábitos de convivência. “Com o parque, a gente voltou a ter piqueniques, encontros, reuniões ao ar livre. O projeto da gelateca tem sido de uma aceitação fantástica”, observa Américo Cabral.

Um ponto celebrado pelos organizadores é a alta demanda por leitura, exigindo reposições constantes. “Já repusemos os livros mais de cinco vezes”, revela João Eduardo. Entre os gêneros, a literatura de cordel é o destaque absoluto. “As crianças são apaixonadas por cordéis e os idosos também. O poeta Bento Júnior doou 50 cordeis e, em menos de oito dias, não tinha mais um”, relata Vânia.

A comunidade também abraçou a preservação do patrimônio. Não há registros de vandalismo, apenas o desgaste natural do uso. “Durante esse tempo todo, nunca vandalizaram. As pessoas adotaram e cuidam. Você percebe que as portas perderam um pouco de cor, onde as pessoas tocam para abrir e fechar, mas são marcas de uso diário”, comenta Francisca Vânia.

Homenagem à vanguarda – O nome da biblioteca presta homenagem a Anayde Beiriz (1905-1930), professora e poetisa paraibana que marcou a história pela sua postura de vanguarda. À frente de seu tempo, Anayde defendeu a liberdade feminina e o ensino de jovens e adultos na década de 1920. Hoje, sua memória é resgatada não apenas como figura histórica, mas como símbolo de resistência e intelecto, alinhando-se ao propósito educativo do projeto.

Serviço:

Biblioteca Anayde Beiriz

Localização: Recanto das Crianças – Parque das Três Ruas

Rua Bancário Waldemar de Mesquita Accioly (próximo a quadra de basquete)

Como doar: A biblioteca aceita doações de todos os gêneros literários (contos, crônicas, poesias, fábulas e cordéis). Para doar, basta entrar em contato pelos perfis oficiais no Instagram para agendar a coleta:

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