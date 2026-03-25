cartinhas de crianças são colocadas em parque de João Pessoa
Uma árvore solidária no Parque Parahyba I, em João Pessoa, está recebendo presentes para crianças da comunidade local. Cartinhas escritas por filhos de catadores de materiais recicláveis foram colocadas na árvore, que recebe doações até o Natal.
Pedidos simples, como material escolar, alimentam o sonho de crianças como Thaynara Oliveira, de 10 anos, que quer ser médica veterinária quando crescer. A mãe da pequena Maya, de sete meses, também deixou uma cartinha na árvore pedindo mantimentos, como fraldas e leite.
A ideia do projeto, realizado há quatro anos, é provocar na comunidade local o espírito natalino, para que as cartinhas dos filhos dos catadores sejam adotadas.
A catadora Amanda Maia, que trabalha com reciclagem há 15 anos e não tem filhos, ressalta a importância da árvore para as crianças.
“A gente fica muito satisfeito que as crianças saem muitos felizes depois que ganham os presente escritos nas carinhas. Eles ficam muito felizes, tanto as mães quanto as crianças”, ressaltou.
Como adotar uma cartinha
Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha da árvore solidária, que fica no Parque Linear Parahyba I, localizado no bairro Jardim Oceania, em João Pessoa. A árvore está caracterizada.