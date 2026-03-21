Semob-JP define esquema de trânsito para apoiar eventos de rua neste sábado e domingo

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) montou um esquema especial de trânsito para garantir apoio operacional aos eventos de rua que acontecerão neste sábado (13) e domingo (14). Com foco na segurança viária e na organização das atividades, a operação foi planejada para oferecer um ambiente mais seguro e fluido para todos os participantes.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, destacou o compromisso da Semob com o suporte aos eventos esportivos e de entretenimento da cidade. “Nosso trabalho é garantir que cada evento ocorra com organização e fluidez no trânsito. É uma satisfação contribuir para que a população desfrute desses momentos com tranquilidade e tenha uma experiência positiva do início ao fim”, afirmou.

Show no Estádio Almeidão – Neste sábado (13), será realizada uma operação especial de trânsito para garantir segurança e fluidez durante um show de grande porte no entorno do Estádio Almeidão, no Cristo. O esquema começa às 16h e inclui interdições, rotas alternativas, áreas específicas para embarque e desembarque, estacionamento organizado e monitoramento constante por agentes de mobilidade. A população é orientada a chegar mais cedo e, se possível, optar pelo transporte público, táxi ou aplicativos. A operação seguirá até a completa dispersão do público.

Corrida da Bíblia – Com percursos de 5 km e 10 km, a prova contará com o apoio dos agentes de mobilidade neste sábado (13), a partir das 15h, nas avenidas Escritor Ramalho Leite, Biu Pessoa da Silva, Raimundo Cartaxo, Geovane de Souza Cavalcanti e Francisca Edite Fernandes Moreira, no bairro de Gramame.

Track&Field Experience Aquathlon by Pé de Fruta – A Semob-JP também dará apoio operacional à 2ª edição do evento, que acontece neste sábado, às 6h. A prova inclui uma corrida de 5 km, com largada na Rua Argemiro de Figueiredo, seguindo até a Avenida Arthur Monteiro de Paiva e retornando ao ponto inicial. A organização estima a participação de cerca de 150 atletas.

Corrida Solidária – O evento será realizado neste domingo (14), com concentração no Busto de Tamandaré, a partir das 6h. O percurso de 5 km seguirá pela Avenida Cabo Branco, até a Rua Alice Almeida retornando ao ponto inicial onde finaliza. A organização será responsável por toda a sinalização e isolamento necessários para garantir a segurança dos participantes e o fluxo de veículos, atuando em conjunto com os agentes de mobilidade.

Eventos natalinos – Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP, ressaltou que os agentes de mobilidade estarão presentes no acompanhamento das procissões e eventos natalinos que ocorrerão nos bairros Pedro Gondim, Expedicionários, Mangabeira II, Mussumagro, Valentina, Centro, Manaíra, Cruz das Armas, Jardim Treze de Maio, Alto do Céu (Mandacaru), Varadouro e Jardim Veneza. “Todos esses eventos contarão com monitoramento constante dos agentes de mobilidade, garantindo mais segurança e organização para a população”, destacou.

Contato para urgências – A Semob-JP manterá atendimento ativo das 5h às 00h. Em caso de urgência, a população pode acionar os agentes de mobilidade pelo WhatsApp (83) 9 8760-2134, onde também podem ser enviadas mensagens e fotos.