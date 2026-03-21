João Azevêdo participa de encerramento da Semana do MPPB e destaca parcerias com a instituição — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo participou, no fim da manhã desta sexta-feira (12), em João Pessoa, do Encontro Estadual do Ministério Público da Paraíba (MPPB), evento que encerrou a programação da “Semana do MPPB” e celebra o Dia Nacional do Ministério Público, que transcorre neste sábado (13). Na ocasião, João Azevêdo destacou os investimentos que o Governo da Paraíba tem feito para fortalecer a Segurança Pública e a importância das parcerias firmadas com o MPPB no combate ao crime organizado no estado.

“Esse trabalho que tem sido feito, em parceria com o Ministério Público e outras entidades, como a Polícia Federal, tem rendido bons resultados para a nossa segurança pública — um trabalho muito árduo das nossas forças policiais. Ano após ano, temos conseguido reduzir o número de CVLIs na Paraíba, que são os crimes violentos letais intencionais. A Paraíba tinha 45 CVLIs para cada 100 mil habitantes — este ano vamos fechar em 22,7 para 100 mil habitantes, o menor índice histórico”, observou João Azevêdo.

Em outro momento de sua fala, o governador destacou: “Todos esses resultados estão associados a investimentos constantes. Nós investimentos na Segurança Pública da Paraíba R$ 2,3 bilhões em 2024. Agora, em 2025, se computado o mês de novembro, a nossa gestão já investiu R$ 2,5 bilhões”, disse, ao lembrar outros indicadores, como a redução no índice de explosões a bancos e programas de combate à violência contra a mulher, como a Patrulha Maria da Penha.

O procurador-geral de Justiça da Paraíba, Leonardo Quintans explicou que o bom desenvolvimento do Estado, principalmente na seara econômica, também traz desafios para o Ministério Público. “É no futuro que mora a dimensão mais desafiadora da nossa missão. Vivemos em um estado, governador João Azevêdo, que experimenta um crescimento acelerado: novos empreendimentos, expansão urbana, investimentos públicos e privados — tudo aponta para uma Paraíba preparada para dar um salto histórico. Mas todo crescimento traz consigo novas demandas e desafios. Uma cidade não se expande apenas em números e mapas; cresce em complexidade e em responsabilidade”, discursou.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Jean Francisco Nunes; a defensora pública geral do Estado, Madalena Abrantes, entre outras autoridades, também participaram do evento.