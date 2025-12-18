PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

Santana do Seridó escreve um novo e importante capítulo em sua história.

O município acaba de receber, pela primeira vez, o Selo Prata de Transparência Pública — um reconhecimento nacional de grande relevância, que comprova a responsabilidade, o compromisso e a eficiência da gestão municipal, na oferta de informações claras e acessíveis ao cidadão.

A certificação, concedida pela Atricon e validada pelo TCE-RN, destaca o avanço das políticas de transparência adotadas pela administração municipal e reafirma o empenho da Prefeitura em construir uma gestão moderna, aberta, participativa e totalmente alinhada aos princípios da administração pública.

Santana do Seridó celebra essa conquista com orgulho, fortalecendo ainda mais sua imagem como uma cidade que respeita, valoriza e prioriza o acesso à informação.