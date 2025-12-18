Prefeitura promove treinamento de boas práticas para profissionais das Cozinhas Comunitárias

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), realizou, nesta sexta-feira (12), um treinamento de boas práticas em serviços de alimentação voltado para cozinheiras e auxiliares das Cozinhas Comunitárias do Município. A capacitação foi promovida pela Diretoria de Economia Solidária e Segurança Alimentar (Dessan), no auditório do Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados.

O treinamento teve como objetivo qualificar os profissionais que atuam diretamente na manipulação de alimentos, reforçando cuidados essenciais com higiene pessoal, uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), organização do ambiente e prevenção de contaminações, garantindo mais segurança alimentar à população atendida.

De acordo com o diretor da Dessan, Ítalo Procópio, a capacitação é fundamental para manter e elevar o padrão de qualidade das Cozinhas Comunitárias. “Esse curso de boas práticas em serviços de alimentação e nutrição é de fundamental importância para os profissionais que trabalham diretamente com alimentos, como auxiliares de cozinha e cozinheiros. Eles aprendem desde como se portar e se vestir adequadamente, até o uso correto dos EPIs e a prevenção de contaminações. Tudo isso é essencial para garantir a segurança dos alimentos e elevar ainda mais o padrão de qualidade que já temos”, destacou.

Ítalo Procópio ressaltou ainda a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, que possibilitou a realização da capacitação. “Com essa parceria, conseguimos realizar esse primeiro curso de capacitação com nossos cozinheiros e auxiliares de cozinha. O objetivo é melhorar a qualidade das Cozinhas Comunitárias em João Pessoa e garantir um alimento seguro e de qualidade para quem mais precisa. A cozinha comunitária não está apenas para matar a fome, mas para oferecer dignidade por meio de uma alimentação adequada e eficiente”, completou.

Para os profissionais que atuam nas unidades, a capacitação representa um importante momento de aprendizado e atualização. A auxiliar de cozinha Valdirete da Silva, da Cozinha Comunitária do Gervásio Maia, destacou a importância da formação contínua. “Esse tipo de capacitação é um aprendizado para a gente, porque precisamos estar sempre renovando os conhecimentos para trabalhar com mais segurança. Lidamos diretamente com alimentos e com pessoas em situação de vulnerabilidade social, então precisamos manter tudo limpo, organizado e com muito cuidado para evitar situações indesejadas”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança alimentar, a qualificação dos profissionais e a oferta de uma alimentação saudável e segura para a população em situação de vulnerabilidade social atendida pelas Cozinhas Comunitárias de João Pessoa. Atualmente, a capital paraibana conta com uma rede de seis Cozinhas Comunitárias em bairros como Jardim Veneza, Gervásio Maia, Bela Vista, Timbó, Taipa e Novais. Outras três estão em construção (Alto do Mateus, Cruz das Armas e Mandacaru).